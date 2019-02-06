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Бывшая модель c обложки Vogue cтала бомжом из-за мужа 

ТК «Звезда» + ещё 3 48 минут назад
Фото: Instagram
57-летняя Настасья Урбано живет на улицах Барселоны и спит у банкоматов, которые открыты круглосуточно.
Супермодель Настасья Урбано когда-то зарабатывала по миллиону долларов в год, а сегодня оказалась на улице. Звезда модной индустрии 1980-х годов Урбано была лицом духов Opium от Yves Saint Lauren и обедала с Джеком Николсоном, Энди Уорхолом и Романом Полански. Сегодня 57-летняя манекенщица осталась без крыши над головой и средств к существованию из-за бывшего мужа и отца своих детей.
«Он оплачивал все свои прихоти моими деньгами. Через два дня знакомства он попросил, чтобы я купила ему BMW, и я, как дура, выписала чек. Я была влюблена», — рассказала модель Daily Mail.
Женщина разорена, она продала дом и все свое имущество. Теперь Настасья страдает от депрессии и живет на улицах Барселоны, часто ночуя в кабинках с банкоматами, которые открыты круглосуточно. Кроме того, она не общается со своими детьми, так как стыдится своего нынешнего положения.
«Я хочу жить, а не выживать. Я устала выпрашивать деньги. Люди отворачиваются от меня, и я не удивлена», — говорит она.
Бывшие коллеги модели признаются, что если они в 1980-е были «принцессами», то Настасья была «богиней». От этого ее сегодняшнее положение их еще больше шокирует. Коллеги по подиуму ищут выход, говоря, что Урбано могла бы читать лекции, выступать на конференциях, поскольку есть, что рассказать о мире моды. Но у женщины в настоящее время есть лишь страница в Instagram, на которую подписаны лишь 314 человек.
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