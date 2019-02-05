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В Большом театре ответили на критику спектакля «Щелкунчик» 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Никаких претензий к качеству спектакля "Щелкунчик" у хореографа-постановщика Юрия Григоровича не было, заявили ТАСС во вторник в пресс-службе Государственного академического большого театра (ГАБТ).
Ранее газета "Московский комсомолец" написала о том, что Николай Цискаридзе обрушился с резкой критикой на Большой театр. Он заявил, что "Щелкунчик", который сейчас идет в главном театре страны, нельзя показывать детям. В частности, по его словам, из постановки исчезли все сцены волшебства.
"В Большом театре "Щелкунчик" был поставлен в марте 1966 года и с тех пор постоянно идет на нашей сцене", — сказали ТАСС в пресс-службе, отметив, что на спектакле, о котором идет речь, в зале находился хореограф-постановщик, народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович. "С его стороны не было никаких претензии к постановочной части театра и проведению спектакля", — сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
В главном театре страны Николай Цискаридзе проработал 21 год. В 2013 году контракт артиста закончился. В настоящее время он является ректором Академии русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.
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Общество , Юрий Григорович , Николай Цискаридзе , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС
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