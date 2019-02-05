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Пока вы спали: Украина заразит Россию 

Рамблер 43 минуты назад

Россиян атакуют черные коллекторы

Россияне в 2018 году 22 тысячи раз жаловались на коллекторов в Федеральную службу судебных приставов, сообщают «Известия». В 2017-м таких жалоб поступило на 33% меньше. Чаще всего в 2018-м граждане жаловались на грубость и навязчивость сотрудников агентств, не включенных в государственный реестр легальных коллекторов. По словам профессора Банковского института Высшей школы экономики Алексея Саватюгина, статистика ФССП свидетельствует об активизации черных коллекторов и росте закредитованности населения.

Рост экономики России назвали мнимым

Зафиксированный Росстатом рост российской экономики на 2,3% в 2018 году удивил даже оптимистов, пишет «Коммерсант». Дмитрий Белоусов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отметил, что наибольший абсолютный вклад в валовой внутренний продукт в пролом году внес экспорт, и объяснил, что «во многом» это произошло благодаря Венесуэле — происходящее там сохраняло нефтяные цены высокими, позволяло России наращивать добычу нефти и экспортировать ее. В свою очередь, Дмитрий Полевой из Российского фонда прямых инвестиций отметил, что связь экспорта с ростом экономики отчасти объясняет нечувствительность благосостояния граждан к результатам этого роста — их задолженность перед банками росла «бурно», а сбережения и доля конечного потребления в ВВП сокращались.

Украина заразит Россию

Запад создал эпидемический очаг кори у границ России, но пострадал от него сам, пишет «Взгляд». Издание обратило внимание на объявление эпидемии кори Грузией и готовность Украины сделать то же самое в скором времени. Обе страны ранее выбрали «западный путь развития», поэтому автор публикации позволил себе «утверждать», что эпидемический очаг кори у границ России был создан искусственно Западом. Однако главным пострадавшим стал сам «создатель»: если в России, по оценке Роспотребнадзора, ситуация с заболеваемостью корью стабильна, то в Греции, Сербии, Италии, Франции и Черногории были зарегистрированы ее крупные очаги.

Зачем британцы поедут в Крым

Делегация из Великобритании посетит Крым впервые с 2014 года, сообщают «Известия». По словам главы республики Сергея Аксенова, в нее войдут примерно 15 политиков, бизнесменов и экспертов. По словам сопредседателя Ялтинского международного экономического форума Андрея Назарова, британцы станут участниками пятого ЯМЭФ 17-20 апреля, а возглавит делегацию евродепутат Билл Этридж. По словам самого Этриджа, целью визита является налаживание сотрудничества британских бизнесменов и экспертов с крымскими.
«Полуостров не должен оставаться в изоляции», — уверен он.

«Молдавской схеме» перекроют кислород

«Молдавская схема» вывода денег перестанет работать в России, сообщает «Коммерсант». «Молдавская схема» подразумевает взыскание через суд иностранным юридическим лицом долга с российского, признание долга ответчиком, выдачу судом исполнительного листа, списание банком денег на счет Федеральной службы судебных приставов и перечисление ею денег на счет истца в иностранном банке. Министерство юстиции России, при участии Центробанка подготовившее соответствующий законопроект, намерено добиться запрета перевода денег по исполнительным листам на счета в иностранных банках, а позволить — лишь на счета в российских.
«В очередной раз сделана попытка переложить функции судебной или надзорной системы на банки», — прокомментировал идею Минюста и ЦБ зампред правления «Ренессанс кредита» Сергей Королев.
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Общество , Видео , Дмитрий Белоусов , Сергей Королев , Дмитрий Полевой , Росстат , Минюст РФ , Роспотребнадзор , Центральный банк России , Российский фонд прямых инвестиций , газета "Известия" , Деловая газета "Взгляд"
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