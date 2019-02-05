Путин поздравил буддистов России с лунным Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление буддистам России с наступлением Нового года по лунному календарю. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца.

Важно, что буддийские общины активно участвуют в жизни нашей страны, укрепляется их взаимодействие с государственными и общественными организациями, большое внимание уделяется воспитанию молодежи, реализации востребованных благотворительных и просветительских инициатив. Такая плодотворная работа достойна самого глубокого уважения", — говорится в телеграмме.

Российские буддисты встречают 5 февраля Новый год по восточному календарю, в этот день с рассветом наступает год "желтоватой земляной свиньи", которая придет на смену "желтой земляной собаке". Новый год (Сагаалган) буддисты отмечают каждый год в разное время: дата праздника рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы — начало весны. Длится он целый месяц: в это время принято ходить в гости и самим принимать у себя дома родных и близких.