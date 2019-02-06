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СМИ: Биометрические данные россиян предложили собирать в МФЦ 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) — «Ростелеком» — прорабатывает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах.
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Ростелеком».
По её данным, в настоящее время слепки голоса и лица граждане сдают только в кредитных организациях.
Отмечается, что в крупнейших российских банках поддержали эту инициативу, так как россияне доверяют государственным учреждениям больше, чем кредитным организациям.
При этом в Банке России не проинформировали, все ли банки передают собранные данные в ЕБС.
В ноябре сообщалось, что ЦБ начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан.
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Общество , Центральный банк России , газета "Известия"
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