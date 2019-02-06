СМИ: Биометрические данные россиян предложили собирать в МФЦ

Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) — «Ростелеком» — прорабатывает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Ростелеком».

По её данным, в настоящее время слепки голоса и лица граждане сдают только в кредитных организациях.

Отмечается, что в крупнейших российских банках поддержали эту инициативу, так как россияне доверяют государственным учреждениям больше, чем кредитным организациям.

При этом в Банке России не проинформировали, все ли банки передают собранные данные в ЕБС.

В ноябре сообщалось, что ЦБ начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан.