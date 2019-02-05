Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вместо колоколов — газовые баллоны. Почему мусульманин восстанавливает православный храм 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
После Липецка, где снег серый и тяжелый, на яркие, кипенно-белые поля за городом больно смотреть: непривычная чистота. Час в пути, и рейсовый ПАЗ сворачивает на березовую аллею, где на каждой ветке — россыпь ледяных алмазов. Село Грязновка выныривает из заснеженной равнины. Выйдя из автобуса, ахаю от неожиданности: над селом буквально парит кирпичный храм, почему-то кажущийся кружевным. Много-много куполов держат высокое синее небо. Ирфан Нуркаев смотрит на меня и улыбается — его собственная реакция, когда он впервые все это увидел, была точно такой же.
Грязновка растянулась на километр: почта, магазин, фельдшерский пункт, клуб, библиотека. В августе деревне стукнуло 340 лет.
"Здесь рай для художника", — Ирфан взглядом приглашает меня оценить пейзаж. Это правда: и каскад прудов в ледяной глазури, и полторы сотни домишек, убегающих за холмы, словно просятся на полотно.

Душа села

"В 1979 году я лежал в военном госпитале в Ташкенте и, как сейчас помню, в воскресенье вдруг в открытое окно услышал колокольный звон. Звонарь так красиво играл на колоколах, что я заплакал. Есть у меня мечта: услышать колокольный звон и над Грязновкой. Храм — это душа села. Если есть душа, то и жизнь другая", — уверенно говорит Ирфан.
Он, москвич, лет 20 подряд летом приезжал в Грязновку, на родину жены Марины. Старинный дом 1840 года постройки, где родился еще прадед супруги, Иван Иванович, Ирфан и сейчас не променяет ни на какие деньги. Наоборот, он готовится отметить 200-летие дома.
Первая каменная церковь в честь Воздвижения Креста Господня появилась в Грязновке тоже в 1840 году. На ее месте 30 лет спустя построили храм, который сейчас восстанавливает 60-летний Ирфан с товарищами.
"Наш храм красавец, у него 13 куполов: главный — Иисус Христос, остальные 12 — его апостолы. А еще колокольня. Мы делали купола и заметили, что они все разные — как и люди", — улыбается Ирфан.

Гармония звуков

Если вам повезет встретить в Грязновке 66-летнего Анатолия Уколова, то вы узнаете о его прапрапрадеде, беглом стрельце Гурии, основавшем Грязновку в середине 1600-х годов.
"Собрали село и стали решать, где церковь ставить. А Гурий бросил на землю шапку с золотыми деньгами и крикнул: "Здесь будет!"
В честь него и улицу в Грязновке назвали — Гурьева слобода. В селе было 500 дворов, по очереди для строителей храма обеды варили", — рассказал Уколов.
Анатолий хочет услышать в храме Воздвижения Креста Господня церковное пение.
"На службе как бы идиллия наступает. Моя тетка рассказывала: раньше двери открывались — и на все село пение слышалось. Вот услышать бы эту гармонию", — мечтает он.
В 1930-х годах храм уничтожили. Как рассказал сельчанин Василий Емельянов, и зернохранилище было, и клуб. А иконостас выдрали в 1958 году, он мальчишкой сам видел, как его погрузили в машины и увезли неизвестно куда. Сейчас Василию Михайловичу 76 лет, он почти полвека был трактористом, а сейчас помогает Ирфану восстанавливать храм.
Он все делает с удовольствием: хоть столярку, хоть жестянку, хоть газосварку. Василий мечтает увидеть храм во всей красе.
"Хоть глазком посмотреть на наше село с храмом. На развалины-то смотреть плохо", — объяснил мне.

Золотые люди

Семь лет назад Ирфан Нуркаев осел в Грязновке, а потом возглавил общественный совет села. Раньше он возвращался в Москву и говорил друзьям: устал от отдыха. А сейчас, в 60 лет, про усталость забыл — в прошлом году с помощниками, которых называет "золотым фондом", установили все 13 куполов. Анатолий Уколов, Василий Емельянов, Петр Кирющенко, Александр Руднев, Владимир Строков с сыном Александром — все они с готовностью помогают Ирфану.
Чтобы закупить материал, они в селе собрали 70 тыс. Открыли счет: у одного карта, у другого код, у третьего — онлайн-кабинет. Кто хочет увидеть, куда деньги ушли — только открой двери в храм: там из окон падает свет на станки, инструмент и заготовки.
Нуркаеву селяне доверяют с тех пор, как ко Дню Победы он обновил 255 фамилий на монументе землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и стал проводить в Грязновке акцию "Бессмертный полк".
Утром 9 мая все собираются у дома Ирфана и под баян идут мимо пруда к центру села.
"Я несу портрет отца Николая Михайловича, он воевал в пехоте на 1-м Белорусском фронте, был помощником командира взвода, старшим сержантом дошел до Праги, вернулся домой с орденом Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги", — рассказывает Ирфан, стараясь скрыть дрожь в голосе.

"Все хотят со стороны наблюдать"

Он вообще неугомонный: то летом собирал людей на субботник, и все вместе разбили цветник перед храмом, то ездил поздравить односельчанина с юбилеем — цветы, торт. Поэтому, когда он приходит и говорит: "Ставим купола, пожалуйста, помогите — сколько можете", — ему не отказывают. А если отказывают, то крайне редко.
"Один мужчина не дал, потому что, как объяснил, он безбожник. Бывает, говорят: не дадим, потому что ты мусульманин, а занимаешься православным храмом. На это я отвечаю: занимайтесь и вы — кто не дает восстанавливать храм? В совете села четыре человека, нам очень нужен пятый, а найти не можем — все хотят со стороны наблюдать", — сокрушается Ирфан.
Часто он ходит по кругу. Например, к местному фермеру заходил несколько раз. Осенью тот пообещал 100 тыс., но в декабре. "Нам 45 тыс. пожертвовали, мы думали, что добавим еще 100 и на купола поставим два больших креста и четыре средних. Но в декабре — снова отговорки. Мне приходится много кланяться", — вздыхает Нуркаев.
Раньше в Грязновке был и колхоз, и большие молочные фермы, а сейчас нет. А одного мецената на все нужды не хватает.

Крестный отец

Он считает — Бог един. "Я верую с детства: вечером ложусь, утром встаю — и к Богу обращаюсь. Как без веры жить?" — удивляется Ирфан.
Мусульманин-мусульманин, а дважды крестный отец. "Недавно крестницу с 16-летием поздравлял. А первая моя крестница — супруга Марина. В 1989 году поженились, а она не крещеная: отец коммунист, войну прошел, мать в редакции газеты "Правда" работала. Поехали мы как-то в Санкт-Петербург, зашли в Троицкий собор Александро-Невской лавры. Я попросил священника окрестить Марину, он спросил: серьезные намерения? Так я и стал ее крестным", — улыбается Ирфан.
Сейчас в храме Воздвижения Креста Господня каждую субботу службы, собираются 20 человек. Вместо колоколов у входа в храм пока приладили пустые газовые баллоны.
На восстановление храма нужно еще очень много денег — 70 млн рублей. Нуркаев произносит эту сумму и испуганно замирает — в Грязновке о таких деньгах и не мечтает никто. Но Ирфан уверен: если у человека есть дело всей жизни, то Бог даст и силы, чтобы его завершить.
Елена Рузанова
ТАСС: последние новости
Роструд напомнил о дополнительном выходном за 23 февраля на майских праздниках Глава Росстандарта пообещал избавить россиян от обязанности следить за счетчиками ЖКХ Баста выразил соболезнования в связи со смертью Децла
Комментарии
Общество , Статьи , Иисус Христос , газета "Правда" , ИТАР-ТАСС , Липецк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Что творится в самолете при аварийной посадке
Происшествия Общество
В истории с пожаром в «звездном доме» всплыл американец
Пожары Происшествия
Россиян обрадовали восьмичасовым рабочим днем
Общество
Лесопромышленный комплекс полыхает в Иркутской области
Происшествия Пожары
Рогозин привел Путину не те цифры по ракетам
Политика
Потерявший управление самолёт направился в озеро
Происшествия Общество
Житель Анапы расстрелял соседей за громкую музыку
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение