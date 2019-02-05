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Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиации 

Москва24 + ещё 10 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В городе Белово Кемеровской области на 11 суток закрыли частный детский сад. В помещениях было повышенное содержание радона, сообщается на сайте УФССП по региону.
"Продукты распада радона могут привести к раку легких, развитию лейкозов", — говорится в сообщении.
Приставы опечатали медицинский кабинет, спальни средней и первой младшей группы.
Подобные сообщения периодически появляются на сайте Роспотребнадзора Кемеровской области. В июле 2018 года из-за показателей родона закрыли детский сад "Снежинка" в кузбасском поселке Белогорск. Несколькими месяцами ранее в детском саду общеразвивающего вида № 145 в Кемерове закрыли четыре помещения.
Радон — бесцветный инертный газ; радиоактивен, стабильных изотопов не имеет, может представлять опасность для здоровья и жизни. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов. Наиболее стабильный изотоп (222Rn) имеет период полураспада 3,8 суток.
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Общество , Роспотребнадзор , Белово , Кемеровская Область
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