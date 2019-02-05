Российские ученые опровергли статью финских СМИ о грядущей гибели Якутии

Финские журналисты обратили внимание на проблему глобального потепления в российской Якутии.

Финские журналисты не на шутку озаботились проблемами российской Якутии, породив массу слухов о ее грядущем исчезновении. Как утверждает издание MTV Uutiset, над Якутском нависла реальная опасность, поскольку в городе с населением в 300 тысяч человек началось гниение жилья из-за таяния вечной мерзлоты. Якобы балки в домах трескаются и отклоняются.

Согласно информации издания, таяние вечной мерзлоты угрожает сохранности жилых зданий, систем канализации, водоснабжения и нефтепроводам. При этом в своей статье журналисты ссылаются на комментарий российского ученого Михаила Григорьева , заместителя директора по научной работе института мерзлотоведения имени Мельникова. Авторы статьи приводят его цитату, в которой специалист утверждает, что «нужно готовиться к худшему».

Для того, чтобы выяснить, насколько ситуация соответствует действительности, «Звезда» решила сама связаться с цитируемым специалистом, после выяснилось, что материал финских журналистов является преувеличением и очередной «страшилкой».

«Они выдернули одну мою фразу из контекста интервью, где говорится "что нужно готовиться к худшему". Так вот я на самом деле говорил, что мерзлота действительно подвергается некоторому "растеплению". Особенно это опасно на южных границах мерзлоты, и там действительно это может быть опасно для сооружений. Но в целом, ведь речь шла о Якутске. Несмотря на то, что климат здесь действительно стал на 2 градуса теплее, чем в предыдущие десятилетия, мерзлота все равно достаточно консервативна. Она не тает быстро. Скорости таяния мерзлоты — это какие-то сантиметры за годы. При этом есть годы теплые, а есть — холодные. Поэтому катастрофических явлений с мерзлотой не наблюдается. Это очевидно специалистам, строителям и людям, которые немного в курсе проблемы», — говорит Михаил Григорьев.

При этом специалист признал, что из-за строительства зданий на насыпных грунтах действительно могут возникнуть проблемы. По словам Михаила Григорьева, там, где здания практически строят не на мерзлоте, а на талых грунтах, земля под домами может замерзать или протаивать. Из-за этого в грунте могут начаться движения: когда вода замезает в грунте, она увеличивается на 10 процентов в объеме. А когда протаивает — объем уменьшается. Это вызывает движение, что довольно опасно для зданий. Однако это все же не грозит никакой катастрофой.

С Михаилом Григорьевым согласен и его коллега, научный сотрудник института мерзлотоведения Павел Заболотник.

«Колебания климата происходят постоянно, наблюдается потепление, это факт. При этом у нас в Якутске среднегодовая температура как была отрицательной, так и остается. Для того, чтобы мерзлота начала оттаивать, нужно, чтобы температура перешла в положительную область. Кроме того, в финской заметке говорилось сразу о всей Якутии. Ну вы просто представьте ее площадь: сравните южную Якутию и северное ее побережье. Это все равно, что сравнивать южное побережье Италии с севером Норвегии. Приблизительно такое же расстояние. В общем, там много чего было сказано, но в основном — это просто общие страшилки. А основная часть разрушений домов происходит из-за человеческого фактора, то есть связана с деятельностью человека», — рассказал «Звезде» Заболотник.

Однако из разговора с жителями девятиэтажного дома № 19 в 202-м микрорайоне стало понятно, что проблема разрушения домов в Якутске все же имеется: люди бьют тревогу уже несколько лет. Последнее обследование несущих строительных конструкций показало, что жилой дом накренился на 40 сантиметров при существующих нормах в 50 миллиметров, а трещины в фундаментных балках говорят о предельной стадии работы конструкций и требуется их немедленное усиление.

«Мы оказались заложниками техногенной катастрофы. Грунт у нас насыпной. Мы оказались заложниками эксперимента, проведенного в 90-х годах, что нужно строить жилые комплексы на насыпном грунте. Мы стоим на речке, как грунт под нами ходит, что нас завтра ожидает, мы этого совершенно не знаем», — рассказала жительница аварийного дома Альбина Избекова.

Она также отметила, что после встречи жильцов с представителями ведомств, учеными и геодезистами 23 ноября 2018 года, чиновники пообещали провести капитальный ремонт дома, чтобы «уйти от аварийности». Работы действительно начались, были раскопаны сваи и оголен фундамент, однако сейчас весь «ремонт» остановился и не понятно, когда будет продолжен.

Альбина Избекова также показала трещины, которые видно на фасаде дома. Жильцы сомневаются, что начатый ремонт поможет укрепить и сохранить аварийный дом.