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Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне в феврале 

Рамблер + ещё 10 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В Роструде напомнили, что в пятницу, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на один час. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом дополнительного выходного в честь Дня защитника отечества, 23 февраля, не будет. В 2019-м праздник выпал на субботу. Благодаря этому выходным днем станет пятница, 10 мая.
Замглавы Роструда Иван Шкловец отметил, что 22 февраля будет сокращенным для всех, кто работает по стандартному пятидневному графику.
Следующие длинные выходные ожидают россиян в марте 2019 года. В честь Международного женского дня нерабочими будут три дня — с 8 по 10 марта (с пятницы по воскресенье).
Также в этом году в России будут девятидневные майские выходные. В мае благодаря переносам выходных дней отдых продлится с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.
Еще один праздничный выходной выпадает на среду, 12 июня (День России). Затем россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
Комментарии
Общество , Роструд
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