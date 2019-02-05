В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин

"В данный момент мной прорабатывается законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, которым будет предусмотрена возможность предоставления 10-дневного отпуска для мужчин в случае рождении ребенка с сохранением заработной платы. Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в данном направлении", — пишет Власов в письме Топилину, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Как пояснил депутат, в существующем трудовом законодательстве предусмотрены дополнительные привилегии для лиц с семейными обязанностями, однако для мужчин в случае рождении ребенка предусмотрено лишь до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы.

"Следует отметить тот факт, что в законодательство Европейского союза недавно были имплементированы подобные изменения. В связи с вышеизложенным, прошу вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — отметил он.