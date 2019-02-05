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В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин 

РИА Новости + ещё 1 45 минут назад
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект, который позволит мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка, соответствующую инициативу политик также направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.
"В данный момент мной прорабатывается законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, которым будет предусмотрена возможность предоставления 10-дневного отпуска для мужчин в случае рождении ребенка с сохранением заработной платы. Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в данном направлении", — пишет Власов в письме Топилину, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.
Как пояснил депутат, в существующем трудовом законодательстве предусмотрены дополнительные привилегии для лиц с семейными обязанностями, однако для мужчин в случае рождении ребенка предусмотрено лишь до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы.
"Следует отметить тот факт, что в законодательство Европейского союза недавно были имплементированы подобные изменения. В связи с вышеизложенным, прошу вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — отметил он.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента, ЕП и Совет Евросоюза предварительно одобрили предложение Еврокомиссии ввести в странах-членах ЕС обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней.
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Общество , Видео , Политика , Василий Власов , Максим Топилин , ЕС , Европарламент , Совет Европы , Госдума , ЛДПР , Еврокомиссия , РИА Новости
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