Умерла баронесса фон Дрейер, получившая в 100 лет российское гражданство

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая в возрасте 100 лет гражданство РФ , скончалась во Франции на 104-м году жизни, сообщил в ночь на вторник ее сын Фома корреспонденту РИА Новости

"С большой грустью сообщаю вам, что мама, Ирина Владимировна, баронесса фон Дрейер, графиня Минкевич-Одроваз вернулась к Богу сегодня, 4 февраля 2019 года, в возрасте 103 лет", — сказал он.

Он добавил, что похороны баронессы состоятся "в самое ближайшее время в православной часовне Сент-Женевьев-де-Буа, где она будет похоронена в семейном склепе".

В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук Александра Орлова , занимавшего тогда пост посла России во Франции, в преддверии своего 100-летнего юбилея в декабре того же года. Отмечать столетие фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 году она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и, в конце концов, обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии, открыл магазин, его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Россия", проводимом в Париже русским журналом "Иллюстрированная Россия".