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Умерла баронесса фон Дрейер, получившая в 100 лет российское гражданство 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая в возрасте 100 лет гражданство РФ, скончалась во Франции на 104-м году жизни, сообщил в ночь на вторник ее сын Фома корреспонденту РИА Новости.
"С большой грустью сообщаю вам, что мама, Ирина Владимировна, баронесса фон Дрейер, графиня Минкевич-Одроваз вернулась к Богу сегодня, 4 февраля 2019 года, в возрасте 103 лет", — сказал он.
Он добавил, что похороны баронессы состоятся "в самое ближайшее время в православной часовне Сент-Женевьев-де-Буа, где она будет похоронена в семейном склепе".
В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук Александра Орлова, занимавшего тогда пост посла России во Франции, в преддверии своего 100-летнего юбилея в декабре того же года. Отмечать столетие фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.
Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 году она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и, в конце концов, обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии, открыл магазин, его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Россия", проводимом в Париже русским журналом "Иллюстрированная Россия".
На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем похоронены выдающиеся представители русской эмиграции. В их числе русский философ протоиерей Сергий Булгаков, писатели Иван Бунин и Иван Шмелев, председатель Временного правительства князь Георгий Львов, генерал-лейтенант Николай Лохвицкий, кинорежиссер Андрей Тарковский. Первые захоронения на русской части кладбища, которое до сих пор является действующим, датируются 1927 годом. Всего на Сен-Женевьев-де-Буа находится более пяти тысяч могил, в которых покоятся около 15 тысяч русских.
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Общество , Иван Шмелев , Андрей Тарковский , Александр Орлов , Иван Бунин , Владимир Путин , РИА Новости , Франция
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