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Коган назвал Овчинникова замечательным композитором советской школы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Вячеслав Овчинников входил в плеяду известных советских композиторов, его авторству принадлежат замечательные произведения, в том числе музыка к известным кинофильмам, сказал РИА Новости художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган.
Известный советский и российский композитор и дирижер Вячеслав Овчинников ушел из жизни в понедельник.
"Вячеслав Овчинников — замечательный композитор советской школы. Он создавал хорошую музыку во многих жанрах, писал, в том числе, музыку к кинофильмам — это и "Война и мир", и "Андрей Рублев", и "Долгая счастливая жизнь". Он всегда входил в плеяду известнейших композиторов. Конечно, известие о его кончине — это очень печально", — сказал Коган.
Овчинников родился в Воронеже, сразу после войны начал учиться в музыкальной школе по классу скрипки. Юный музыкант демонстрировал выдающиеся успехи: он прекрасно играл на инструменте, параллельно учился по классу фортепьяно и занимался сочинением музыки. В 1951 году мальчик переехал в Москву и поступил в Московскую консерваторию. Еще во времена учебы он создал симфонии, симфонические сюиты, увертюры, поэмы, а также симфонические миниатюры, которые принесли ему известность и за рубежом.
Произведения Овчинникова исполняли всемирно известные музыканты Давид и Игорь Ойстрахи, Леонид Коган, Эмиль Гилельс, Владимир Ашкенази, Олег Каган, Наталия Гутман, дирижеры Геннадий Рождественский, Альгис Жюрайтис, Юрий Симононов, Александр Дмитриев и многие другие.
Кроме того, Овчинников сотрудничал с известными кинематографистами, в числе которых Александр Довженко, Андрей Тарковский, Сергей Бондарчук, Андрей Кончаловский. Он неоднократно становился лауреатом музыкальных конкурсов в России и за рубежом.
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Общество , Эмиль Гилельс , Владимир Ашкенази , Андрей Рублев , Сергей Бондарчук , Вячеслав Овчинников , Павел Коган , Андрей Михалков-Кончаловский , Геннадий Рождественский , Андрей Тарковский , Олег Каган , Александр Дмитриев , Александр Довженко , РИА Новости
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