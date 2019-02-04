Коган назвал Овчинникова замечательным композитором советской школы

Известный советский и российский композитор и дирижер Вячеслав Овчинников ушел из жизни в понедельник.

"Вячеслав Овчинников — замечательный композитор советской школы. Он создавал хорошую музыку во многих жанрах, писал, в том числе, музыку к кинофильмам — это и "Война и мир", и "Андрей Рублев", и "Долгая счастливая жизнь". Он всегда входил в плеяду известнейших композиторов. Конечно, известие о его кончине — это очень печально", — сказал Коган.

Овчинников родился в Воронеже, сразу после войны начал учиться в музыкальной школе по классу скрипки. Юный музыкант демонстрировал выдающиеся успехи: он прекрасно играл на инструменте, параллельно учился по классу фортепьяно и занимался сочинением музыки. В 1951 году мальчик переехал в Москву и поступил в Московскую консерваторию. Еще во времена учебы он создал симфонии, симфонические сюиты, увертюры, поэмы, а также симфонические миниатюры, которые принесли ему известность и за рубежом.