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В МАДИ объяснили отказ инспектора пропустить скорую 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Пресс-служба Московской автодорожной инспекции (МАДИ) прокомментировала инцидент с отказом сотрудников МАДИ пропустить машину скорой помощи.
В МАДИ назвали решение инспектора МАДИ завершить процесс эвакуации неправильно припаркованного автомобиля верным. По словам пресс-службы, снятие задержанного автомобиля с платформы эвакуатора заняло бы больше времени, чем завершение процесса его подъема.
«Задержание автомобиля, припаркованного под знаком «Остановка запрещена», происходило в Среднем Кондратьевском пер. Спецсигнал скорой был включен уже после того, как она подъехала на место задержания. При этом неправильно припаркованный автомобиль был уже прикреплен к эвакуатору. Если бы сотрудники начали откреплять его и перемещать эвакуатор, это заняло бы намного больше времени. Поэтому инспектор принял верное решение и постарался максимально ускорить процесс погрузки неправильно припаркованного автомобиля», — приводит слова представителя МАДИ агентство «Москва».
По ее словам, процесс эвакуации занял не более трех минут.
Ранее в сообществе «Синие ведерки» в Facebook появилось видео, на котором машина скорой помощи не может проехать по узкой улице из-за эвакуации автомобиля. Водитель скорой и очевидцы просят инспекторов МАДИ убрать эвакуатор и пропустить медиков, однако те советуют по всем вопросам обращаться в пресс-службу МАДИ.
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