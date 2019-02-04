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Умерла актриса Гуранда Габуния 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Известная грузинская актриса театра и кино Гуранда Габуния скончалась в Тбилиси в возрасте 80 лет от болезни, сообщают грузинские телекомпании, со ссылкой на ее родственников.
"Габуния скончалась в возрасте 80 лет от болезни", — сообщает грузинский Первый канал.
Гуранда Габуния была супругой также известного грузинского актера Отара Мегвинетухуцеси. Она окончила и позже работала в Тбилисском государственном театральном институте имени Шота Руставели, танцевала в академическом ансамбле народного танца Грузии Рамишвили и Сухишвили, а с 1975 года была ведущей актрисой театра имени Котэ Марджанишвили.
Гуранда Габуния — лауреат театральной премии имени Котэ Марджанишвили (2002), дважды была удостоена национальной премии Грузии "Лучшая актриса года". В декабре 2007 года указом президента Российской Федерации она была награждена Медалью Пушкина.
Актриса сыграла в 22 фильмах, среди них "Экипаж", "Цвет граната", "Вальс на Печоре", "Куклы смеются", "Солнце осени", "Тбилиси — мой дом", а также в сериалах "Курсанты" и "Темный инстинкт" (2005), многосерийной грузинской картине "Берега" (1977).
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Общество , Тбилиси
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