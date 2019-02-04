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Умер Вячеслав Овчинников 

Газета.Ru + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Советский и российский композитор и дирижер Вячеслав Овчинников скончался в возрасте 82 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.
Лаврентьев рассказал, что Овчинников умер вечером в понедельник, 4 февраля.
Овчинников родился в Воронеже 29 мая 1936 года. Он окончил музыкальное училище им. Чайковского и Московскую консерваторию им. Чайковского.
Среди работ композитора — четыре симфонии, оратории, инструментальные сочинения, а также оперы "Маскарад" и "На заре туманной юности", балеты "Суламифь", "Война и мир" и "Песнь Песней" и саундтреки к кинофильмам Александра Довженко.
В январе нынешнего года сообщалось, что Овчинникова госпитализировали.
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