Умер один из Праведников мира, спасавших евреев во время войны

Один из пяти оставшихся в России Праведников народов мира — Михаил Зирченко — скончался в Ростове-на-Дону в возрасте 92 лет. В годы Великой Отечественной войны он спас от оккупантов 32 человека из еврейских семей, сообщили РИА Новости в понедельник в Российском еврейском конгрессе (РЕК).

Праведник народов мира — почетное звание, которое присуждается израильским институтом памяти "Яд ва-Шем" неевреям, спасавшим евреев в годы Второй мировой войны.

"Уход Праведника — это всегда как личная трагедия. То, что во время войны были такие люди, дает право всему человечеству считать себя людьми. И сегодня мир нуждается, чтобы мы помнили об этих героях и о том, что они рисковали собственной жизнью, жизнью своих близких, часто спасая людей, которых они не знали раньше", — сказал РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.

Свой подвиг Михаил Зирченко совершил вместе с отцом, Павлом Сергеевичем, работавшим бухгалтером в колхозе. Их село было оккупировано немцами. А осенью 1941 года туда пришли беженцы — тридцать два человека, в основном дети, старики, женщины. Михаил Зирченко помог изготовить для евреев поддельные документы. И в течение двух лет они с отцом прятали беженцев в силосных ямах во время нацистских облав.

После войны Михаил Зирченко стал художником. Он учился в Строгановском училище в Москве, окончил Грековское училище в Ростове-на-Дону, и в этом же городе остался жить. Участвовал в жизни еврейской общины, посещал праздничные мероприятия, занятия идиш-клуба, клуб ветеранов войны.

А совсем недавно, в январе наступившего 2019 года, в "Неделю памяти жертв холокоста" в Музее Москвы в центре выставки "Спасители" оказался стенд, рассказывающей о 206 российских Праведниках народов мира. Среди пяти оставшихся в живых на тот момент был и Зирченко.

В 2004 году Израильский институт памяти "Яд ва-Шем" присудил Михаилу Зирченко почетное звание Праведник народов мира. Его имя и подвиг увековечены в музее "Яд ва-Шем" в Иерусалиме.