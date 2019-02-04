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Прощание с актером Анатолием Артемовым пройдет 6 февраля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: страница Молодёжного театра на Фонтанке во Вконтакте
Прощание с актером Молодежного театра на Фонтанке Анатолием Артемовым пройдет 6 февраля в Санкт-Петербурге, сообщает театр.
Актер скончался 3 февраля на 77-м году жизни после непродолжительной болезни.
"Прощание с Анатолием Артемовым состоится 6 февраля в 13.15 в Центральном зале крематория (Шафировский проспект, 12)", — говорится в сообщении.
Анатолий Артемов родился 20 марта 1942 года. Окончил Щепкинское училище, работал во многих театрах России — в Куйбышеве, Перми, Мурманске, Новгороде, Омске, Воронеже. Приехав в Петербург, стал актером ТЮЗа. Также служил в Академическом драматическом театре имени Пушкина (ныне Александринском), затем в БДТ, с 1986 года — в "Молодом театре". В Молодежном театре на Фонтанке служил с 1989 года.
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