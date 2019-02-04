Чиновница решила схитрить ради быстрого выхода на пенсию

Чиновница из администрации Волгодонска устроилась на фиктивную работу в местную школу, чтобы побыстрее выйти на пенсию.

Как сообщает Telegram-канал Mash, замглавы городской администрации Светлана Леонова с 2014 года числилась учителем истории в школе. При этом на работу она не ходила: за нее уроки вел штатный историк.

Целью фиктивного трудоустройства было желание приблизить пенсию: согласно законодательству, педагоги могут выйти на пенсию, если их трудовой стаж равен 25 годам.

Сейчас женщина находится под следствием.