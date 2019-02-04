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Чиновница решила схитрить ради быстрого выхода на пенсию 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чиновница из администрации Волгодонска устроилась на фиктивную работу в местную школу, чтобы побыстрее выйти на пенсию.
Как сообщает Telegram-канал Mash, замглавы городской администрации Светлана Леонова с 2014 года числилась учителем истории в школе. При этом на работу она не ходила: за нее уроки вел штатный историк.
Целью фиктивного трудоустройства было желание приблизить пенсию: согласно законодательству, педагоги могут выйти на пенсию, если их трудовой стаж равен 25 годам.
Сейчас женщина находится под следствием.
Общество , Светлана Леонова , Волгодонск
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