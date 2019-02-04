ПФР хочет отсудить у россиянки маткапитал

Пенсионный фонт России судится с жительницей Добрянки из-за материнского капитала, пишет properm.ru.

Отделение ПФР в Пермском крае через суд требует вернуть материнский капитал, поскольку она продала жилье, на которое он был потрачен.

36-летняя жительница Добрянки получила средства маткапитала в размере 433026 рублей в 2017 году на покупку квартиры. При получении средств женщина подписала обязательство, что купленное жилье будет оформлено в общую собственность с супругом и детьми не позже чем через полгода с момента ввода жилья в эксплуатацию.

Однако женщина так и не оформила квартиру в общую собственность, а после выплаты ипотеки продала ее. ПФР решил вернуть свои деньги через суд.