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ПФР хочет отсудить у россиянки маткапитал 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пенсионный фонт России судится с жительницей Добрянки из-за материнского капитала, пишет properm.ru.
Отделение ПФР в Пермском крае через суд требует вернуть материнский капитал, поскольку она продала жилье, на которое он был потрачен.
36-летняя жительница Добрянки получила средства маткапитала в размере 433026 рублей в 2017 году на покупку квартиры. При получении средств женщина подписала обязательство, что купленное жилье будет оформлено в общую собственность с супругом и детьми не позже чем через полгода с момента ввода жилья в эксплуатацию.
Однако женщина так и не оформила квартиру в общую собственность, а после выплаты ипотеки продала ее. ПФР решил вернуть свои деньги через суд.
Общество , Пенсионный фонд РФ , Пермский Край
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