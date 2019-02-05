Матвиенко: театры нужно избавить от избыточной отчетности, это «совковая история»

Так она отреагировала на выступление главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, который на встрече Матвиенко с руководителями детских театров России сообщил, что сейчас театры сдают 224 формы отчетов разным ведомствам, что осложняет работу.

"Это вообще такой нафталин, это такая старая история совковая. Надо с этим разбираться, отменять все это", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что контроль бюджетных денег, конечно, нужен, но с этим вопросом "всегда прозрачно и понятно".

"А остальное-то о чем? Никто не читает эти отчеты. Они пылятся, только отвлекают людей от работы", — возмутилась спикер Совфеда.

Она попросила главу департамента культуры Москвы прислать сенаторам информацию о том, куда театры направляют отчеты, пообещав проработать этот вопрос с соответствующими министерствами и ведомствами.

В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что это формы отчетности других министерств и ведомств.