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Матвиенко: театры нужно избавить от избыточной отчетности, это «совковая история» 

ТАСС + ещё 24 2 часа назад
Фото: ТАСС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала освободить российские театры от избыточной отчетности, назвав эту практику "старой совковой историей".
Так она отреагировала на выступление главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, который на встрече Матвиенко с руководителями детских театров России сообщил, что сейчас театры сдают 224 формы отчетов разным ведомствам, что осложняет работу.
"Это вообще такой нафталин, это такая старая история совковая. Надо с этим разбираться, отменять все это", — сказала Матвиенко.
Она отметила, что контроль бюджетных денег, конечно, нужен, но с этим вопросом "всегда прозрачно и понятно".
"А остальное-то о чем? Никто не читает эти отчеты. Они пылятся, только отвлекают людей от работы", — возмутилась спикер Совфеда.
Она попросила главу департамента культуры Москвы прислать сенаторам информацию о том, куда театры направляют отчеты, пообещав проработать этот вопрос с соответствующими министерствами и ведомствами.
В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что это формы отчетности других министерств и ведомств.
"Наши [формы отчетности] мы свели почти к минимуму. Только то, что требуется по закону", — сказал он.
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Комментарии
Общество , Образование , Политика , Валентина Матвиенко , Владимир Мединский , Совет Федерации , Москва
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