Голодец: детские театры и дома культуры будут обновлены

На совещании со своими заместителями председатель правительства напомнил, что на поддержку региональных театров за два последних года было выделено около 3 млрд рублей.

"Очень важно, что эта работа ведется в регионах, где, к сожалению, этим вопросом должного внимания не уделялось из-за финансовых проблем. Сейчас такая возможность в рамках нацпроекта появилась, поэтому нужно будет все это [реконструкцию театров и домов культуры в регионах] завершить", — указал глава кабинета министров.

Голодец отметила, что в национальном проекте "Культура" особое внимание уделяется развитию регионов, "поддержке театров и домов культуры в небольших городах, в точках, удаленных от признанных культурных центров". Она уточнила, что планируется поддержка "не менее 500 домов культуры ежегодно".

"Будут проводиться реконструкция, приведение в порядок домов культуры, будет укрепляться их материально-техническая база, будет проводиться переоснащение, чтобы дома культуры имели возможность обеспечить доступ сельских жителей к лучшим произведениям театрального и музыкального искусства", — перечислила вице-премьер.

По ее словам, "одновременно пройдет большая программа по развитию материально-технической базы детских театров". Голодец уточнила, что на данный момент об участии в программе заявили 40 детских театров, где будет проведена реконструкция.

Вице-премьер считает, что развитию региональных театров и домов культуры поможет театральный марафон, проходящий в этом году. Она полагает, что все предпринимаемые меры "дадут серьезный импульс развитию культуры в регионах и фактически формированию нового культурного пространства на территории Российской Федерации".