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В Петербурге отстранили учителя, на которую жаловалась ученица из-за побоев 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Педагога группы продленного дня в школе в Санкт-Петербурге, где проверяется информация об избиении первоклассницы, временно отстранили от занятий, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.
Ранее сообщалось, что следственные органы и прокуратура проверяют информацию о том, что учительница в одной из школ Приморского района ударила по голове первоклассницу.
Как сообщает аппарат детского омбудсмена, по информации образовательного учреждения, 31 января мама забрала девочку с занятий, никаких жалоб у ребенка не было. На следующий день мама сообщила о жалобе девочки на учительницу продленного дня, которая якобы ударила ее по голове. Ученицу доставили в медицинское учреждение, где зафиксировали ушиб мягких тканей. Как отметили в школе, у мамы девочки ранее уже были претензии к этой учительнице из-за грубого отношения к ребенку.
"Педагога продленки, которая отрицает свою вину, временно отстранили от занятий. Идет служебное расследование. Есть версия о том, что девочка могла получить удар по голове мячом, поскольку во время продленки в тот день дети играли в подвижные игры. Однако поскольку сейчас у первоклассников каникулы, опросить ребят смогут лишь на следующей неделе", — говорится в сообщении.
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Общество , Происшествия , Светлана Агапитова , Генпрокуратура РФ , Санкт-Петербург
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