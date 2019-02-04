В Петербурге отстранили учителя, на которую жаловалась ученица из-за побоев

Педагога группы продленного дня в школе в Санкт-Петербурге , где проверяется информация об избиении первоклассницы, временно отстранили от занятий, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой

Ранее сообщалось, что следственные органы и прокуратура проверяют информацию о том, что учительница в одной из школ Приморского района ударила по голове первоклассницу.

Как сообщает аппарат детского омбудсмена, по информации образовательного учреждения, 31 января мама забрала девочку с занятий, никаких жалоб у ребенка не было. На следующий день мама сообщила о жалобе девочки на учительницу продленного дня, которая якобы ударила ее по голове. Ученицу доставили в медицинское учреждение, где зафиксировали ушиб мягких тканей. Как отметили в школе, у мамы девочки ранее уже были претензии к этой учительнице из-за грубого отношения к ребенку.