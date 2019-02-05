Россиянам пообещали избавление от «поверочного рабства»

Росстандарт планирует внести в Госдуму законопроект, который избавит россиян от забот по проверке правильности работы счетчиков воды и обязанности проводить их проверку, заявил глава федерального агентства Алексей Абрамов в интервью "Российской газете"

По мнению чиновника, проверка счетчиков должна находиться в компетенции соответствующих служб.

"Вместе с минпромторгом, минстроем и минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" — обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов", — сказал он.

Абрамов добавил, что в случае принятия поправок от жильцов потребуется лишь обеспечение доступа к счетчикам для специалистов. По его мнению, инициатива поможет россиянам сэкономить.

Глава Росстандарта также уточнил, что федеральное агентство уже проводило эксперимент по централизованной поверке счетчиков в трех городах, однако в итоге чиновники убедились, что жители многоквартирных домов не готовы самостоятельно обращаться за таким форматом обслуживания, и поэтому "нужны государственные решения".