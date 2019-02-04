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Власти города Ступино обвинили дочь 97-летнего ветерана в захвате квартиры 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Telegram-канал Mash
Речь идёт о бывшем общежитии на улице Некрасова.
В прессе появилась информация, что после смерти сына Михаила Казакова, пенсионер должен был получить квартиру в наследство, но документы на собственность были утеряны и якобы теперь ветеран остался без жилья.
Чиновники подмосковного города утверждают, что мужчину никто не выселяет, потому что он никогда не жил в этой квартире. Как пояснила радиостанции «Говорит Москва» сотрудница управления жилищного фонда городского округа Ступино Татьяна Волганова, помещение всегда находилось в муниципальной собственности и теперь на него почему-то претендует дочь пенсионера Надежда Казакова.
«Никто ничего не отбирает у ветерана. Казакова утверждает, что квартира была приватизирована в 1999 году. Но постановление никогда не принималось, и договор о передаче жилого помещения в собственность граждан просто не существует. Надежда Михайловна просто очень хочет эту квартиру. Но у нас нет никаких правовых оснований передать квартиру, не смотря на то, что её отец ветеран и орденоносец».
Волганова подчеркнула, пенсионер обеспечен жильём. Он прописан в трёхкомнатной квартире на улице Горького и живёт там вместе с дочерью
«На учёт мы поставить их не можем. У них квартира порядка 60 квадратных метров, они там вдвоём. Также у семьи есть участок в деревне Вихорна, отцу Казаковой, как ветерану выделяли земельный участок под индивидуальное строительство, у них есть ещё один участок с домом».
Чиновница добавила, что администрация Ступина оказалась в непростой ситуации, потому что Казакова уже пять лет не освобождает «квартиру и никого к ней не подпускает», и власти «ничего сделать не могут».
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Комментарии1
Общество , Недвижимость , Экономика , Надежда Казакова , Михаил Казаков , Радиостанция "Говорит Москва" , Ступино
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