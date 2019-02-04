Власти города Ступино обвинили дочь 97-летнего ветерана в захвате квартиры

Речь идёт о бывшем общежитии на улице Некрасова.

В прессе появилась информация, что после смерти сына Михаила Казакова , пенсионер должен был получить квартиру в наследство, но документы на собственность были утеряны и якобы теперь ветеран остался без жилья.

Чиновники подмосковного города утверждают, что мужчину никто не выселяет, потому что он никогда не жил в этой квартире. Как пояснила радиостанции «Говорит Москва» сотрудница управления жилищного фонда городского округа Ступино Татьяна Волганова, помещение всегда находилось в муниципальной собственности и теперь на него почему-то претендует дочь пенсионера Надежда Казакова

«Никто ничего не отбирает у ветерана. Казакова утверждает, что квартира была приватизирована в 1999 году. Но постановление никогда не принималось, и договор о передаче жилого помещения в собственность граждан просто не существует. Надежда Михайловна просто очень хочет эту квартиру. Но у нас нет никаких правовых оснований передать квартиру, не смотря на то, что её отец ветеран и орденоносец».

Волганова подчеркнула, пенсионер обеспечен жильём. Он прописан в трёхкомнатной квартире на улице Горького и живёт там вместе с дочерью

«На учёт мы поставить их не можем. У них квартира порядка 60 квадратных метров, они там вдвоём. Также у семьи есть участок в деревне Вихорна, отцу Казаковой, как ветерану выделяли земельный участок под индивидуальное строительство, у них есть ещё один участок с домом».

Чиновница добавила, что администрация Ступина оказалась в непростой ситуации, потому что Казакова уже пять лет не освобождает «квартиру и никого к ней не подпускает», и власти «ничего сделать не могут».