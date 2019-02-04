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В Башкирии уволили полицейского, скинувшего старика на пол со скамейки 

РИА Новости 1 час назад
МВД Башкирии уволило сотрудника полиции, который запечатлен на скандальном видео, где двое полицейских скинули со скамейки на пол старика в здании сельского вокзала, в отношении другого правоохранителя проводится проверка, сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому округу.
В социальных сетях в воскресенье появилась видеозапись, на которой в вокзальном зале ожидания двое полицейских подходят к скамейке, где лежит пожилой человек. Правоохранители сталкивают лежащего на пол, при этом на записи видно, что у пожилого мужчины из рук выскальзывает трость. После этого полиция на транспорте начала проверку. Выяснилось, что инцидент произошел еще в 2017 году на железнодорожном вокзале в поселке Раевка Альшеевского района Башкирии.
"После произошедшего инцидента, запечатлённого на видео, один из сотрудников был уволен из органов внутренних дел. В отношении второго сотрудника проводится служебная проверка. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В случае установления вины сотрудника будет решаться вопрос о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — сообщает пресс-служба управления.
Ведомство, описывая видео, сообщает, что "мужчина (на вид 45-50 лет, неопрятно одетый) лежал в грязных ботинках на скамейке для сидения пассажиров и не реагировал на неоднократные замечания сотрудников полиции, после чего полицейские повели себя некорректно в отношении данного гражданина".
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Общество , Видео , МВД , Башкортостан
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