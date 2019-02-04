В ростовской больнице с пациентов брали по 50 рублей за просмотр телевизора

В Больнице скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону с пациентов брали по 50 рублей за просмотр телевизора. Об этом сообщает «Блокнот-Ростов».

Процесс взимания денег попал на видео. В ролике представившийся электриком мужчина берет с пациентов плату за просмотр старого телевизора с маленьким экраном. Пациенты при этом отдают деньги — один платит за два дня, второй больной — за четыре.

Снявший видео мужчина обратился с жалобой к министру здравоохранения региона Татьяне Быковской и попросил разобраться с платными телевизорами в этой больнице.

Видео было опубликовано в соцсетях, где пользователи поделились своими воспоминаниями о навязанном "прокате" телевизора в больницах. По их словам, плата за просмотр телевизора не является необычным явлением в лечебных учреждениях города.

Ранее в соцсетях оценили состояние инфекционного отделения центральной районной больницы города Тутаева в Ярославской области, где помещения больше напоминают декорации к фильмам ужасов, чем медицинское учреждение.