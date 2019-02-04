Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма

В ростовской больнице с пациентов брали по 50 рублей за просмотр телевизора 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Mark McKenna/AP
В Больнице скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону с пациентов брали по 50 рублей за просмотр телевизора. Об этом сообщает «Блокнот-Ростов».
Процесс взимания денег попал на видео. В ролике представившийся электриком мужчина берет с пациентов плату за просмотр старого телевизора с маленьким экраном. Пациенты при этом отдают деньги — один платит за два дня, второй больной — за четыре.
Снявший видео мужчина обратился с жалобой к министру здравоохранения региона Татьяне Быковской и попросил разобраться с платными телевизорами в этой больнице.
Видео было опубликовано в соцсетях, где пользователи поделились своими воспоминаниями о навязанном "прокате" телевизора в больницах. По их словам, плата за просмотр телевизора не является необычным явлением в лечебных учреждениях города.
Ранее в соцсетях оценили состояние инфекционного отделения центральной районной больницы города Тутаева в Ярославской области, где помещения больше напоминают декорации к фильмам ужасов, чем медицинское учреждение.
Газета.Ru: последние новости
Умер Анатолий Артемов Известна судьба директора Третьяковской галереи после кражи картины "Жалкое зрелище": в РПЦ оценили интронизацию Епифания
Комментарии
Общество , Татьяна Быковская
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку
Происшествия Пожары
Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел
Происшествия
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
В мире Политика
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Завод США с запрещенными ракетами попал на видео
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео пожара в центре Москвы
Пожары Происшествия
Созданы двигатели для межпланетного корабля
Наука и техника Технологии
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение