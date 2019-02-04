Работницу краснодарской больницы уволили из-за способа подачи еды детям

Руководство больницы скорой медицинской помощи Краснодара уволило работницу столовой, которая из-за нехватки посуды положила омлет в кашу, сообщает канал "360".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Краснодар (@krd023) 3 Фев 2019 в 10:52 PST Инцидент произошел в детском отделении. Мать одного из пациентов опубликовала в социальных сетях фотографию завтрака: в тарелке с кашей лежит кусок омлета.

"Детям принесли еду, как собакам: жидкая прозрачная каша (одна вода) и омлет, который просто положили в кашу, так как не хватило тарелок. Никто из детей завтракать не стал, персонал очень удивился, почему. Нелюди", — написала она.

По словам женщины, во взрослом отделении каша и омлет лежали в разных тарелках, потому что "взрослые могут пожаловаться".