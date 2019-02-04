Руководство больницы скорой медицинской помощи Краснодара уволило работницу столовой, которая из-за нехватки посуды положила омлет в кашу, сообщает канал "360".
Инцидент произошел в детском отделении. Мать одного из пациентов опубликовала в социальных сетях фотографию завтрака: в тарелке с кашей лежит кусок омлета.
"Детям принесли еду, как собакам: жидкая прозрачная каша (одна вода) и омлет, который просто положили в кашу, так как не хватило тарелок. Никто из детей завтракать не стал, персонал очень удивился, почему. Нелюди", — написала она.
По словам женщины, во взрослом отделении каша и омлет лежали в разных тарелках, потому что "взрослые могут пожаловаться".
"По данному факту была проведена служебная проверка. Была уволена раздатчица, которая разносила еду. Кроме того, в комбинат лечебного питания, который поставляет всю еду в нашу больницу, направлено письмо с требованиями о разъяснении, почему эта каша была настолько жидкой", — пояснили каналу в пресс-службе БСМП.