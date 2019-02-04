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В Краснодарской больнице детям смешали кашу с омлетом 

Рамблер 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Пациенты детского ЛОР-отделения Зиповской больницы в Краснодаре запечатлели на видео завтрак, который состоял из омлета и жидкой каши в одной тарелке, сообщает издание «Регион online», ссылаясь на публикацию записи в городском паблике. По словам автора, в медучреждении не хватило тарелок.
По информации автора статьи, дети от странного блюда отказались и отослали запись своим родителям.
«Принесли еду, как собакам: жидкая прозрачная каша (одна вода) и омлет, который просто положили в кашу», — цитирует «Регион online» слова подписчицы сообщества.
Женщина также отметила, что пациенты взрослого отделения получили кашу и омлет в разных тарелках.
«Это потому, что взрослые могут возмутиться, а дети — нет», — негодует жительница Краснодара.
По информации издания, пользователи соцсетей оказались не единодушны в отношении к инциденту. Некоторые заявили, что родителям стоило обеспечить своих детей необходимой посудой. Другие подчеркнули, что россияне платят достаточно большие налоги, чтобы к ним относились «по-человечески».
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Общество , Краснодар
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