В Краснодарской больнице детям смешали кашу с омлетом

Пациенты детского ЛОР-отделения Зиповской больницы в Краснодаре запечатлели на видео завтрак, который состоял из омлета и жидкой каши в одной тарелке, сообщает издание «Регион online», ссылаясь на публикацию записи в городском паблике. По словам автора, в медучреждении не хватило тарелок.

По информации автора статьи, дети от странного блюда отказались и отослали запись своим родителям.

«Принесли еду, как собакам: жидкая прозрачная каша (одна вода) и омлет, который просто положили в кашу», — цитирует «Регион online» слова подписчицы сообщества.

Женщина также отметила, что пациенты взрослого отделения получили кашу и омлет в разных тарелках.

«Это потому, что взрослые могут возмутиться, а дети — нет», — негодует жительница Краснодара.

По информации издания, пользователи соцсетей оказались не единодушны в отношении к инциденту. Некоторые заявили, что родителям стоило обеспечить своих детей необходимой посудой. Другие подчеркнули, что россияне платят достаточно большие налоги, чтобы к ним относились «по-человечески».