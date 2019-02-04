Новые специальности в медицине, в том числе медицинский психолог и врач-ординатор, могут появиться в России, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Минздрав разработал и подготовил соответствующие проекты приказов, уточнили в пресс-службе.
"Новая номенклатура должностей дополнена разделом "Должности специалистов с высшим (медицинским) образованием, выполнивших федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки "бакалавр", в связи с появлением в отрасли специалистов с новой подготовкой; введены ряд новых должностей специалистов с высшим (немедицинским) образованием в связи с развитием медицинской реабилитации (эрготерапевт, кинезотерапевт, медицинский психолог); а также должность "врач-ординатор"", — говорится в сообщении.
Вводится также новая специальность "Физическая и реабилитационная медицина", при этом исключение тех специальностей, которые есть сейчас, проектом не предусматривается, отметили в пресс-службе.