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Россияне смогут чаще подавать коллективные иски в суд 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
У граждан появится возможность объединяться с исками в суд о защите прав потребителей или о возмещении вреда при наличии схожих требований и обстоятельств в отношении общего ответчика. Соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму, а 5 февраля его планирует рассмотреть Комитет палаты по госстроительству и законодательству.
Чтобы граждане смогли обращаться с коллективными исками по гражданским делам, изменения предполагается внести в Гражданско-Процессуальный Кодекс РФ. Там также предлагают закрепить норму, согласно которой иски о защите прав и законных интересов группы лиц, в том числе прав потребителей, подаются по месту нахождения ответчика.
Документом предусматривается порядок ведения дел по групповым искам, присоединения к заявленному требованию заинтересованных лиц. Также устанавливаются процессуальные права участников группы, порядок замены лица, которое ведет дело в интересах группы, порядок распределения судебных расходов, а также порядок рассмотрения данных дел судами. Корреспондирующие изменения предлагается внести и в закон о защите прав потребителей.
Уточнятся, что минимальное количество лиц при подаче группового иска должно составлять 5 человек, а предлагаемые сроки рассмотрения дел по групповым искам должны составлять 8 месяцев, чтобы они не были меньше, чем сроки по искам конкретного лица, составляющие 6 месяцев.
Помимо общего ответчика, общих или однородных требований при схожих обстоятельствах, всеми членами группы должен использоваться одинаковый способ защиты своих прав. Кроме того, необходимо предусмотреть нормы о порядке введения положений законопроекта в действие, а также переходные положения.
При этом ранее увеличить минимальное число истцов до 20 человек и уточнить порядок распределения судебных расходов при подаче групповых исков рекомендовала созданная по распоряжению администрации президента РФ рабочая группа по совершенствованию судопроизводства.
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