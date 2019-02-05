Россияне смогут чаще подавать коллективные иски в суд

У граждан появится возможность объединяться с исками в суд о защите прав потребителей или о возмещении вреда при наличии схожих требований и обстоятельств в отношении общего ответчика. Соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму , а 5 февраля его планирует рассмотреть Комитет палаты по госстроительству и законодательству.

Чтобы граждане смогли обращаться с коллективными исками по гражданским делам, изменения предполагается внести в Гражданско-Процессуальный Кодекс РФ. Там также предлагают закрепить норму, согласно которой иски о защите прав и законных интересов группы лиц, в том числе прав потребителей, подаются по месту нахождения ответчика.

Документом предусматривается порядок ведения дел по групповым искам, присоединения к заявленному требованию заинтересованных лиц. Также устанавливаются процессуальные права участников группы, порядок замены лица, которое ведет дело в интересах группы, порядок распределения судебных расходов, а также порядок рассмотрения данных дел судами. Корреспондирующие изменения предлагается внести и в закон о защите прав потребителей.

Уточнятся, что минимальное количество лиц при подаче группового иска должно составлять 5 человек, а предлагаемые сроки рассмотрения дел по групповым искам должны составлять 8 месяцев, чтобы они не были меньше, чем сроки по искам конкретного лица, составляющие 6 месяцев.

Помимо общего ответчика, общих или однородных требований при схожих обстоятельствах, всеми членами группы должен использоваться одинаковый способ защиты своих прав. Кроме того, необходимо предусмотреть нормы о порядке введения положений законопроекта в действие, а также переходные положения.