В Совфеде предложили обновить репертуар детских театров

В рамках объявленного президентом РФ Года театра предстоит обсудить развитие театрального искусства в регионах, обновление репертуара в детских театрах, считает глава комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Зинаида Драгункина

Комментируя предстоящую встречу, Драгункина отметила, что ключевой задачей в Год театра является полномасштабное развитие театрального искусства в регионах.

"Театры для детей — первые, куда приходит юный зритель. Важно укрепить их материально-техническую базу, создать условия для качественного обновления репертуара, популяризации новых детских постановок, поддержки реализации детских гастрольных проектов, всероссийских детских театральных фестивалей", — сказала сенатор.

Драгункина подчеркнула, что отдельное внимание необходимо уделить созданию и поддержке детских спектаклей, которые бы воспитывали подрастающее поколение, прививали любовь к родной стране.

"Одна из ключевых проблем детских театров — отсутствие современных пьес для детей. Помимо классического репертуара в театрах идут пьесы, написанные 20-30 лет назад. Хорошо бы в Год театра возродить театральные кружки в школах", — полагает она.

При этом, добавила сенатор, в 2019 году не будут забыты музеи, библиотеки, консерватории, дома культуры и другие учреждения культуры. Глава Комитета СФ обратила внимание и на воспитательную роль культуры и искусства.

"Необходимо усиливать гуманитарное образование, повышать у ребят знания отечественной истории, общего уровня культуры, используя в том числе широкие возможности проходящего в стране Года театра и Десятилетия детства", — отметила законодатель.

Драгункина напомнила, что Совет Федерации инициировал и в ноябре прошлого года одобрил важный закон о введении налоговых льгот для физических лиц и организаций, совершающих пожертвования в пользу государственных учреждений культуры.