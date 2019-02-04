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Российских сторожей накажут за удар по репутации чоповцев 

Lenta.ru + ещё 4 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Сторожа, контролеры торговых залов и вахтеры должны быть наказаны за репутационный урон институту частной охраны в России. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Росгвардии, ужесточающему ответственность за незаконную охранную деятельность (статья 20.16 КоАП). Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Максимальный штраф для физических и юридических лиц, допустивших такое правонарушение, предложено увеличить вдвое: с 2,5 до пяти и с трех до шести тысяч рублей — соответственно. Для должностных лиц — более чем втрое (с трех до десяти тысяч рублей).
Предлагается также ввести более строгое наказание за повторное совершение аналогичного деяния: обязательные работы для физических лиц, дисквалификацию — для должностных лиц или приостановление деятельности — для организаций
Поводом к появлению законопроекта послужили резонансные инциденты «с применением насилия в отношении посетителей торгово-развлекательных заведений и иных мест массового пребывания людей».
В Росгвардии, к ведению которой отнесено лицензирование частной охранной деятельности, отметили, что люди, которые незаконно берут на себя охранную функцию никем не контролируются и порой создают большую опасность для окружающих.
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