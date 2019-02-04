В Магнитогорске уволят кондуктора, высадившего девочку из трамвая на мороз

Кондуктор, который высадил из трамвая в Магнитогорске Челябинской области в мороз 13-летнюю школьницу, будет уволен, со всеми кондукторами будут проведены профилактические беседы, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации.

По данным горадминистрации, в пятницу в трамвай №25 на остановке "Энгельса" вошла школьница и подала для оплаты проезда 50-рублевую купюру. Кондуктор Дмитрий Смирнов отказался принимать данную купюру, сославшись на то, что она рваная, после чего девочка вышла из вагона. Как сообщало следствие, по данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

"По результатам проверки данного факта выявлено, что кондуктор нарушил должностную инструкцию о порядке приема оплаты проезда. Он будет уволен", — говорится в сообщении горадминистрации.

Должностные лица — бригадир кондукторов и начальник цеха сбора выручки — понесли дисциплинарные наказания, лишены премии на 100%, уточняется в сообщении.

Кроме того, руководство предприятия признало вину и приносит извинения за данный инцидент, добавляется в сообщении. "Такое поведение кондуктора противоречит политике МП "Маггортранс" и администрации города. Со всеми сотрудниками будут проведена профилактическая работа", — поясняет пресс-служба.