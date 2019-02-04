Детей хотят защитить от лишения жилья

Общественной палате рассмотрят проект «Изменение системы регистрационного учёта». Согласно данному проекту, действующую сейчас структуру регистрации предлагается полностью реформировать.

Ежегодно в ОП поступают сотни жалоб от матерей с детьми, которые остались без жилья из-за того, что бывшие мужья сняли их с регистрации.

«Если ребёнок был зарегистрирован на площади — не родился же он на улице, — значит, для этого были основания. Если у ребёнка нет собственности, например, он родился в браке, где жилплощадь в собственности отца, приобретённая до брака, и отец не оформил долю ни на него, ни на жену, то отец после развода с матерью вправе выписать их на улицу», — сказала член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова News.ru.

По её словам, в такой ситуации с большой вероятностью ребёнок попадает в сиротскую систему. Она отметила, что это противоречит защите прав детей.

Как ранее писал News.ru, член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова рассказала, что в Общественной палате планируют рассмотреть проект «Изменение системы регистрационного учёта», согласно которому предлагается полностью реформировать структуру, действующую сейчас.