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Детей хотят защитить от лишения жилья 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
В Общественной палате рассмотрят проект «Изменение системы регистрационного учёта». Согласно данному проекту, действующую сейчас структуру регистрации предлагается полностью реформировать.
Ежегодно в ОП поступают сотни жалоб от матерей с детьми, которые остались без жилья из-за того, что бывшие мужья сняли их с регистрации.
«Если ребёнок был зарегистрирован на площади — не родился же он на улице, — значит, для этого были основания. Если у ребёнка нет собственности, например, он родился в браке, где жилплощадь в собственности отца, приобретённая до брака, и отец не оформил долю ни на него, ни на жену, то отец после развода с матерью вправе выписать их на улицу», — сказала член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова News.ru.
По её словам, в такой ситуации с большой вероятностью ребёнок попадает в сиротскую систему. Она отметила, что это противоречит защите прав детей.
Как ранее писал News.ru, член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова рассказала, что в Общественной палате планируют рассмотреть проект «Изменение системы регистрационного учёта», согласно которому предлагается полностью реформировать структуру, действующую сейчас.
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Общество , Общественная палата России
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