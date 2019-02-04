В Ульяновском суворовском училище назвали причину заражения курсантов

Ульяновские суворовцы оказались больны паразитарным заболеванием, носителем которого являются животные, с организацией питания и санитарным состоянием училища это не связано, сообщил представитель руководства училища.

"В ходе планового флюорографического обследования в рамках ежегодной диспансеризации у нескольких воспитанников были выявлены признаки паразитарного заболевания, разносчиками которого являются домашние животные. Заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в госпитализации никто из суворовцев не нуждается, угрозы их здоровью или распространению заболевания нет. Нарушений санитарных норм и организации питания в училище не выявлено.