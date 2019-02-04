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В Ульяновском суворовском училище назвали причину заражения курсантов 

РИА Новости 30 минут назад
Ульяновские суворовцы оказались больны паразитарным заболеванием, носителем которого являются животные, с организацией питания и санитарным состоянием училища это не связано, сообщил представитель руководства училища.
"В ходе планового флюорографического обследования в рамках ежегодной диспансеризации у нескольких воспитанников были выявлены признаки паразитарного заболевания, разносчиками которого являются домашние животные. Заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в госпитализации никто из суворовцев не нуждается, угрозы их здоровью или распространению заболевания нет. Нарушений санитарных норм и организации питания в училище не выявлено.
"Воспитанники прошли амбулаторное лечение без отрыва от учебного процесса. Лечение предусматривает прием нескольких таблеток", — уточнил представитель.
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