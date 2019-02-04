Заговоры неудачников: три самых знаменитых путча в СССР

События в Венесуэле, где государственный переворот происходит буквально в режиме онлайн, не являются чем-то новым в истории человечества. Таковых переворотов случалось и не случилось (поскольку они были подавлены) великое множество. В том числе и в эпоху СССР, чьим правопреемником является Россия.

Впрочем, более или менее удачным можно считать лишь один из них, произошедший в октябре 1964 года. Во всех остальных случаях инициаторы переворота, начиная с попытки мятежа в июле 1918 года левых эсеров, неизменно терпели полное и сокрушительное поражение.

Причины неудач каждый раз были разные, чего не скажешь о главном и неизменном факторе, определяющем успех мятежа — позиции армии. И в Венесуэле решающее слово будет за людьми в погонах. Примеры из отечественной истории, о которых пойдет речь в этой статье, в этом убеждают.

Не было того, что было?

Намерение группы высших военных начальников середины 1930-х гг. отстранить от власти тогдашнее советское руководство во главе с И. В. Сталиным при жизни последнего не только признавалось, но и утверждалось. Правда, мотивом считалось не стремление заговорщиков получить власть и выбор другого курса для страны, а выполнение якобы поручения германской разведки. И так было вплоть до XXII съезда, где новый лидер страны Н. С. Хрущев перевернул все с ног на голову, сделав Тухачевского сотоварищи жертвами культа личности предшественника.

На десятилетия эта версия стала господствующей, но в 2000-х гг. сомнения в ней стали высказываться все активнее. То, что заговор действительно существовал, хоть и несколько завуалированно, утверждается в книге историков Александра Колпакиди и Елены Прудниковой «Двойной заговор. Тайны сталинских репрессий». Правда, при этом и они свою версию снабдили странной гипотезой, будто заговор советских военачальников готовился чуть ли не параллельно с аналогичным в Германии против Гитлера. В качестве доказательства приведены в основном ничего не доказывающие факты сотрудничества военных СССР и веймарской Германии в 1920— гг.

Не обошлась без надуманных поворотов сюжета и версия телесериала «Тухачевский: Заговор Маршала» режиссера И. Ветрова. В ней причиной заговора назван якобы обнаруженный случайно в архиве компрометирующий И. В. Сталина документ. Именно он якобы заставил М. Н. Тухаческого и группу еще военачальников РККА задуматься о перевороте.

Понятно, что кинолента не боле чем художественное произведение, где вымысел вполне возможен. Тут важно, что в телефильме, показанном в 2010-м году по Первому каналу, сам факт заговора не отрицается.

Скорее всего, он и вправду существовал, но направлен был, против наркома К. Е. Ворошилова, которого многие военные считали некомпетентным, причем настолько, что готовы были потребовать его отставки. Понятно, что Сталину доложили об этих намерениях, которые он вполне резонно счел направленными и против себя лично, учитывая важность должности наркома обороны и многолетнюю дружбу с Климентом Ефремовичем.

Возможно также, что своих обсуждениях ситуации заговорщики и его самого нещадно критиковали. Так или иначе донесения разведки о подготовке путча «вождь и учитель» не оставил без внимания. А когда получил то ли выбитые, то ли в целом искренние, то ли так и эдак показания заговорщиков, дал делу ход, причем такой, что под репрессии попала значительная часть командования Красной армии.

Ошибкой, которая обернулась катастрофическими последствиями, было назначение на должность главы НКВД Н. И. Ежова, который едва не обезглавил армию полностью. Весьма вероятно, он это бы и сделал, если бы сам не был снят и обвинен во вредительстве.

Переворот, еще один переворот

Чемпионом по попыткам смещения, если не брать в расчет специфический период Гражданской войны, был Никита Сергеевич Хрущев. Первого секретаря ЦК КПСС пытались отстранить как минимум дважды — в 1957 и 1964 гг. Первый раз неудачно, второй, как мы отметили выше, очень даже успешно для заговорщиков во главе с еще не состарившимся и весьма энергичным Л. И. Брежневым.

Формально в 1957 году отправить Никиту Сергеевича на заслуженный отдых, в первый раз собирались товарищи по Политбюро. Но, весьма вероятно, что такие попытки предпринимались и ранее. «Антипартийную группу» Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича, В. М. Молотова и примкнувшего к ней Д. Т. Шепилова едва не опередил Л. П. Берия в 1953 году. Действительно, есть версия, что всесильный Лаврентий Павлович собирался отстранить и сторонников Н. С. Хрущева, и его будущих противников, но они его опередили. Представители армии арестовали Берию прямо во время заседания высшего партийного руководства, практически повторив сценарий, который собиралась реализовать на якобы не существовавшем заговоре Тухачевского со сменой охраны.

В 1957 году этот план не мог быть реализован, поскольку вооруженные силы и лично тогдашний министр обороны Г. К. Жуков выступили против антихрущевской группы.

Пока на Президиуме разбирали подлинные и мнимые ошибки Никиты Сергеевича, Георгий Константинович спешно подтянул членов ЦК КПСС на военных самолетах, заодно давая каждому из них четкое осознание того, на чьей стороне брутальная военная сила. В результате чуть ли не первый и последний раз в советской истории рядовые члены ЦК не взяли под козырек и не проголосовали, как уже решили старшие по званию товарищи, а наоборот, всячески поддержали уже практически отстраненного Н. С. Хрущева.

Помимо армии, спасла Никиту Сергеевича и позиция партийного секретариата, за который отвечал внешне тихий, но очень влиятельный М. А. Суслов. Если Жуков доставил членов ЦК к месту, где происходил переворот, то обрабатывали их в прохрущевском духе наверняка сусловские люди.

В тот момент прохрущевском, а спустя всего 7 лет в совершенно другом духе. Хотя ни в стиле, ни в подходах Никиты Сергеевича серьезных перемен не произошло. Переменились не они, аполитическая обстановка, особенно после первых проблем с продовольствием и последовавших вслед за ними волнений в Новочеркасске в 1962 году. А так в вину в своем докладе Суслов мог поставить практически то же самое, что и ранее идейно им же разгромленная «антипартийная группа». Все тот же пресловутый хрущевский волюнтаризм, который привел к экономическим трудностям внутри страны и серьезным проблемам на международной арене — ссоре с КНР и реальной угрозе начала ядерной войны с США в ходе Карибского кризиса.

ГКЧП неудачников

В августе 1991 года едва не случился ремейк 1964 года, когда только что клявшиеся генеральному секретарю в верности товарищи по Политбюро сняли уже основательно дискредитировавшего себя шефа. Но времена к этому моменту уже были совсем другие — появились политические силы в центре и в республиках, которые не ради М. С. Горбачева, а преследуя свои вполне прагматичные цели, могли и действительно выступили против затеявших переворот последних лидеров СССР.

Но проиграли гекачеписты не из-за них. Да и случилось это задолго до запуска по телевизору «Лебединого озера». А тогда, когда они не смогли, не нашли в себе моральные силы открыто выступить против политики перестройки и ее главного архитектора М. С. Горбачева на 28-ом съезде КПСС. Потом себе в оправдание гекачеписты утверждали, что у них не было большинства в ЦК. Возможно, но они даже не попробовали это проверить.

Более того, уже пойдя на неконституционные меры, они не спешили созывать заседание Верховного Совета, который мог бы придать хоть какую-то легитимность их попытке спасти СССР. А то, что это они надеялись не допустить того, что вскоре случилось — спуска алого знамени, развивавшегося над Кремлем — очевидно любому мало-мальски объективному историку. Ведь каких-либо личных целей практически вся советская верхушка едва ли преследовала. Члены ГКЧП и так обладали всей полнотой власти и всеми льготами и привилегиями, которые к ней прилагались.

Позднее их оппоненты выдвинули версию, что в результате нового Союзного договора, гекачеписты могли оказаться на обочине процесса. Не исключено, но точно не в «Матросской тишине». Так что они пошли фактически на самопожертвование, потому что уж они-то прекрасно понимали, сколько бед и трагедий случится, как только будет отброшена Конституция СССР и решение Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 г.

Впрочем, догадаться могли и многие не столь осведомленные люди. Все конфликты, все распри, которые прежде где-то тлели и уже вспыхивали при перестройке, могли во многих местах в одночасье вызвать настоящий пожар. О потерях для экономики, представлявший собой единый народнохозяйственный комплекс, и говорить не стоит.