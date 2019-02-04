Названа самая модная профессия среди молодежи

Почти 40% выпускников средних профессиональных учебных заведений считают наиболее перспективной профессию «предприниматель». Рейтинг популярности профессий составлен специалистами РАНХиГС . Об этом сообщила «Российская газета».

«Еще два года назад мы отмечали невысокий уровень престижа предпринимательской деятельности среди молодых людей: они мечтали утроиться на госслужбу, получать стабильный доход. Сегодня все изменилось: деятельность предпринимателя снова становится перспективной для ребят 18-30 лет», — сообщила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Она отметила, что, хоть тренд и сменился, молодежь не готова «прямо сейчас» открывать свой бизнес.

Эксперт отметила: самыми востребованными на рынке остаются рабочие, а также специалисты в области связи и транспорта. В лидерах также специалисты в области торговли, общественного питания, металлообработки. Выпускники ссузов и вузов данных направлений обычно не имеют проблем с трудоустройством.

Возрос интерес к работе инженера. Примерно 25% опрошенных заявили, что считают ее достаточно перспективной. Наименее модными респонденты посчитали профессии, связанные с творчеством, а также ученых, журналистов и учителей. Лишь 6,4% негативно оценили перспективы выбранных ими профессий.