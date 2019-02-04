Названа самая модная профессия среди молодежи 

Почти 40% выпускников средних профессиональных учебных заведений считают наиболее перспективной профессию «предприниматель». Рейтинг популярности профессий составлен специалистами РАНХиГС. Об этом сообщила «Российская газета».
«Еще два года назад мы отмечали невысокий уровень престижа предпринимательской деятельности среди молодых людей: они мечтали утроиться на госслужбу, получать стабильный доход. Сегодня все изменилось: деятельность предпринимателя снова становится перспективной для ребят 18-30 лет», — сообщила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.
Она отметила, что, хоть тренд и сменился, молодежь не готова «прямо сейчас» открывать свой бизнес.
Эксперт отметила: самыми востребованными на рынке остаются рабочие, а также специалисты в области связи и транспорта. В лидерах также специалисты в области торговли, общественного питания, металлообработки. Выпускники ссузов и вузов данных направлений обычно не имеют проблем с трудоустройством.
Возрос интерес к работе инженера. Примерно 25% опрошенных заявили, что считают ее достаточно перспективной. Наименее модными респонденты посчитали профессии, связанные с творчеством, а также ученых, журналистов и учителей. Лишь 6,4% негативно оценили перспективы выбранных ими профессий.