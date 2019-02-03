В Петербурге умер актер Анатолий Артемов

"Третьего февраля на 77-м году после непродолжительной болезни ушел из жизни Анатолий Артемов — артист, чья судьба на протяжении 30 лет была связана с Молодежным театром на Фонтанке", — говорится в сообщении.

Театр выражает соболезнования родным и близким артиста.

"Прошлое и настоящее театра сложно представить без колоритных ролей Анатолия Артемова. Спектакли "Мещанин во дворянстве" (1989) и "Танго" (1989), которые он называл в числе самых любимых, стали легендами театрального Петербурга. Безгранично уважая каждого из своих персонажей, Анатолий Иванович умел сделать его фактурным, неординарным, запоминающимся, будь то отец Жанны Д’Арк, простой крестьянин из "Жаворонка", или богатый купец Белугин из "Любовных кружев". Каждый герой в исполнении артиста становился яркой индивидуальностью, был мудростью и совестью спектакля", — отмечается в сообщении.

О дате и месте прощания с актером будет объявлено позже.

Анатолий Артемов родился 20 марта 1942 года. Окончил Щепкинское училище, работал во многих театрах России — в Куйбышеве, Перми, Мурманске, Новгороде, Омске, Воронеже. Приехав в Петербург, стал актером ТЮЗа. Также служил в Академическом драматическом театре имени Пушкина (ныне Александринском), затем в БДТ, с 1986 года — в "Молодом театре". В Молодежном театре на Фонтанке служил с 1989 года.