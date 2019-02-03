В РПЦ отреагировали на интронизацию Епифания

В РПЦ назвали «жалким зрелищем» церемонию интронизации Епифания

Невысокий уровень гостей на церемонии возведения на престол главы новой церковной структуры на Украине свидетельствует о том, что поместные православные церкви мира не поддержали решение Константинополя по ее учреждению, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

«Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной «овечкой Долли», — приводит его слова ТАСС.

«После прошедших в Москве торжеств (по случаю 10-й годовщины интронизации патриарха Кирилла — прим. ВЗГЛЯД) это одиночество воспринимается совершенно однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол», — сказал Волков.

В воскресенье в Софии Киевской проходит интронизация главы так называемой Православной церкви Украины. Представители поместных церквей проигнорировали эту церемонию. Верующие также не собрались на площади перед собором.