В РПЦ отреагировали на интронизацию Епифания

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В РПЦ назвали «жалким зрелищем» церемонию интронизации Епифания 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Невысокий уровень гостей на церемонии возведения на престол главы новой церковной структуры на Украине свидетельствует о том, что поместные православные церкви мира не поддержали решение Константинополя по ее учреждению, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.
«Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной «овечкой Долли», — приводит его слова ТАСС.
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«После прошедших в Москве торжеств (по случаю 10-й годовщины интронизации патриарха Кирилла — прим. ВЗГЛЯД) это одиночество воспринимается совершенно однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол», — сказал Волков.
В воскресенье в Софии Киевской проходит интронизация главы так называемой Православной церкви Украины. Представители поместных церквей проигнорировали эту церемонию. Верующие также не собрались на площади перед собором.
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