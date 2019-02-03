«Уральские пельмени» спасли народ от массового заражения

Прославленные юмористы спасли зрителей от гриппа. На концерте коллектива "Уральские пельмени" раздавали средства защиты.

Екатеринбурге , куда знаменитости приехали с концертом сейчас эпидемия. Из-за вспышки гриппа закрыты все учебные заведения.

Чтобы не допустить массового заражения среди своих зрителей "Уральские пельмени" решили выдать им медицинские маски. Артистов так вдохновила эта идея, что они похвастались ею в соцсетях.

Ролик был опубликован на официальной странице "Пельменей" в Instagram. На кадрах можно увидеть, как все присутствующие в зале сидят в масках.

"Уральские Пельмени" против гриппа! Не только продлеваем жизнь с помощью смеха. А теперь и защищаем зрителей в период эпидемии! Здоровья, друзья!😉", — указано ниже. Также на записи можно заметить одну из звезд проекта Дмитрия Брекотина.

Большинство зрителей с энтузиазмом восприняли флешмоб и похвалили концерт "Уральских пельменей", однако были и те, кому задумка не понравилось. В комментариях к публикации мнения разделились.