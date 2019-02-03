Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?

В Северной Осетии начали сбор подписей в пользу полного запрета на похищение невест. Стало очевидно, что подобная традиция в действительности мало похожа на сюжет из фильма «Кавказская пленница». Почему в похищении нет ничего романтичного? Отчего после кражи сами девушки стараются о ней больше никогда не вспоминать? И почему отказ равносилен позору? Объясняют сами жертвы.

Петиция с призывом отказа от старой традиции размещена на Change.org.

«Мы, осетинский народ, считаем это дикостью и неуважением, — говорится в ней. — Наших женщин хватают посреди улицы и закидывают в машины как овец. Все это выкладывается в сеть, и это видят их матери, сестры, друзья! Подобные видео выкладываются с завидной частотой», — говорится в петиции.

Большой резонанс вызвал инцидент, случившийся неделю назад. Во Владикавказе мужчина во время традиционного похищения невесты дважды упал вместе с ней. На кадрах видео видно, как молодой человек набрасывает на девушку бурку, хватает ее и пытается донести до машины, но падает прямо на свою избранницу сначала на лестнице, а затем перед распахнутой дверью машины. За кадром слышен разочарованный голос свидетелей похищения, один из которых просит это не снимать.

Комментаторы на YouTube высмеяли незадачливого похитителя.

«Бедные девушки. Когда уже этот цирк закончится, покалечили человека», — искренне сочувствовали одни. «Это надо очень сильно хотеть замуж, чтобы после такого остаться. Два раза уронили и даже не поинтересовались, в каком она состоянии, тащили дальше. Парни, не позорьтесь, вы не умеете красиво воровать, а еще снимаете», — издевательски замечали другие.

Традиция похищать невесту возродилась на Северном Кавказе в начале 90-х годов прошлого века. С ней идет серьезная борьба: при любом поступившем в полицию заявлении возбуждаются уголовные дела. Так, 14 декабря 2018 года в Ингушетии по заявлению брата похищенной девушки был задержан 23-летний молодой человек. Во всех случаях уголовное дело возбуждалось по статье «Похищение человека», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Впрочем, зачастую сами девушки, находясь под давлением родителей и семьи похитителя, не находят в себе силы дать отпор и уж тем более пожаловаться полицейским. Описанный выше случай — яркий пример. Полиция Северной Осетии проверила видео с «похищением невесты», но не нашла пострадавшей стороны.

«Девушка сообщила полицейским, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает и претензий к «похитителю» ни она, ни ее родители не имеют. Обряд был совершен по обоюдному согласию», — цитирует РИА Новости представителя республиканского МВД.

Почему в этой традиции нет ничего романтичного? Отчего после кражи сами девушки стараются о ней больше никогда не вспоминать? Ответы на эти и другие вопросы «Лента.ру» нашла, поговорив с несколькими похищенными (их имена изменены).

Вера, 25 лет

К счастью, меня не воровали, завернув в бурку и стуча моей головой по бетону, как ту девушку с видео. И на этом, как говорится, спасибо. Я сама села в машину, потому что меня позвали сходить в кино. То есть как было? Я сказала родителям, что иду в кино с подружками, а сама поехала туда со своим другом. Но я, правда, ни о чем не догадывалась!

Я тогда училась на пятом курсе, и планов у меня было громадье. Например, окончив институт, на некоторое время поехать в Москву и устроиться там на работу, чтобы набраться опыта, а уже потом вернуться и выйти замуж. Но у моего молодого человека оказалось иное видение ситуации: узнав, что я планирую уехать, он решил меня украсть, чтобы я осталась дома. И — украл…

Первая мысль? Уйти, конечно! Но… Не знаю, как вам это сказать… Попробую объяснить. Если уйдешь — опозоришь парня. Он этого не простит ни тебе, ни себе, потому что… ну… тут же Кавказ, тут все гордые и горячие. Но важнее вот что: для девушки уйти — это тоже позор. Тут ведь какая логика? Если я встречалась с парнем, значит, должна была предполагать, что он станет моим мужем. Если когда-то я снова соберусь замуж, мне мое воровство и мой уход непременно припомнят. Здесь говорят: «Парень отряхнул бурку и, чистый, пошел дальше, а на белом платке девушки видна любая пыль». И я осталась.

Да, у нас с мужем все хорошо. Но я знаю, что многие мужчины делают это сегодня забавы ради. И, конечно, для того, чтобы сэкономить на свадьбе. А для девушки быть сворованной — унизительно, это варварство и дикость. Нет, чтоб по-человечески прийти, попросить руки… И еще: для многих похищение ставит крест на образовании и карьере. Только представьте: из 80 девочек, учившихся со мной на одном курсе, дипломы получили 21. Всех остальных украли и взяли в жены…

Я всеми руками «за» введение уголовной ответственности за похищение невест. Это глупость какая-то! Ладно, в старину: тогда для горского парня, не имеющего стада овец в качестве приданого, воровство девушки было вынужденной необходимостью. А сейчас? Скольким людям это жизнь испортило, вы не представляете!

Расскажу одну историю. Мою однокурсницу-мусульманку похитил православный жених. Причем очень нагло: не спросив ее согласия, да еще и прямо из ее квартиры. Отца девушки это невероятно взбесило! Он написал заявление в полицию, заодно обвинив парня в том, что он украл из квартиры еще что-то, помимо его дочери. И девушка оказалась меж двух огней! Суд требовал от нее показаний против похитителя, а она его любила. И в итоге на этот раз сама к нему сбежала. Закончилось все плохо: муж ее в итоге бросил, оставив с двумя детьми на руках и без копейки денег, а родная семья от нее отказалась…

Несчастная судьба, а всему виной — вот это воровство.

Алина, 27 лет

Такого, чтобы меня украли буквально на следующий день после знакомства, не было. Что уже хорошо. Мы встречались достаточно давно — пару лет. Семьи были в курсе наших отношений, более того, мы даже определились, что сыграем свадьбу в ближайшем июле. Готовились. Но в январе он меня украл…

Меня никто ни о чем не предупреждал, поэтому все начиналось как обычный день. Мы собирались на день рождения к общему другу, за мной заехал он со своими приятелями. И вот тут важны детали. По традиции, жених, ворующий невесту, не может ехать с ней в одной машине и сам ввести ее в дом. Вот и мой молодой человек вдруг резко пересел в другой автомобиль. Только я никакого подвоха в этом не увидела.

Заподозрила неладное я чуть позже — когда мы остановились у его дома, я вышла и меня окружили его друзья: взяли с двух сторон и потащили в квартиру.

Что я почувствовала? Шок! Потому что такого совершенно не ожидала. Я всю жизнь была ярой противницей подобных вещей, они казались мне дикими, жуткими и непонятными, и много раз просила своего жениха никогда так со мной не поступать. Вы не представляете, как это тяжело и для девушки, и для ее родителей. А тут…

Разозлилась я невероятно. А меня заводят в комнату, где уже стоят его родственники, ставят в угол, ко мне подходит его бабуля, обнимает.

Опять-таки, по нашим обычаям похитители должны позвонить родственникам похищенной. А те, приехав, должны спросить у девушки, согласна она замуж или нет. Если нет — ее увозят.

Я умоляла только об одном — не звонить моей маме. Боялась за нее — у нее ж давление. Так что первой обо всем рассказали моей сестре.

Я думала: вот приедут мои родственники, и я тут же с ними уйду, скажу, что ни за что не останусь в этой семье! А как иначе? Если он не услышал одной моей просьбы, то не услышит и других. Хотя и понимала последствия, ведь для жениха такое поведение похищенной им девушки — позор: столы-то накрыты, люди созваны, да и вообще, как это, услышать отказ! Поэтому некоторые особо отмороженные идиоты родителям невесты звонить не спешат: если девушка проведет в доме жениха ночь, обратного пути у нее нет.

И вот заходят они: мои четыре брата, сестра и мама. Если бы увидела хоть одну слезинку в ее глазах, я бы немедленно шагнула за порог. Но все оказались на высоте. Выведя меня на балкон, старший брат сказал: «Алина, ты собиралась за этого человека? Собиралась. Ты понимаешь, что, если сейчас уйдешь, вы никогда не будете вместе?» И я все поняла. А потом, уже позже, сказал и папа: «Неважно, как ты пришла в дом, важно, как ты здесь будешь жить…»

Короче, эмоции эмоциями, а любовь любовью. Однако того, через что я тогда я прошла, своей дочери я не пожелаю. Потому что… не дай бог! Потому что полно дураков. Потому что в Осетии есть очень красивые свадебные традиции и обряды сватовства, а воровство не имеет к этому никого отношения.

Что же до моего мужа… Я много раз пыталась добиться у него ответа на вопрос, зачем он меня похищал. Знаете, что он ответил? Что так меня любил, что не мог больше терпеть. Тоже дурак, конечно…

Мы привели лишь два монолога похищенных девушек. Но тех, кто разделил их судьбу, конечно, куда больше, хотя подобное явление на Кавказе все же нельзя назвать массовым..

«Есть два вида похищений, — рассказывает куратор гендерной программы фонда Генриха Бёлля Ирина Костерина. — Встречаются, например, договорные ситуации, когда молодые люди любят друг друга, но у них нет денег на шикарную свадьбу, которую принято устраивать с размахом. Но встречаются и реальные похищения. Совершенно незнакомый мужчина может схватить на улице девушку, которая идет с подругами, кинуть ее в машину и увезти. Вот тут начинаются проблемы. Девушка не может просто так вернуться в родительский дом, так как провела ночь в доме чужого мужчины. Об этом сразу становится известно, и шансов выйти замуж в такой ситуации у нее практически нет. Нередко в ночь похищения девушку насилуют. И тогда родители сами начинают настаивать на том, чтобы дочь осталась жить с укравшим ее мужчиной. Но бывают случаи, когда родственники девушки возвращают ее домой и начинают преследовать похитителя. Тут уже все становится совсем сложно…»

Добьются ли осетинские общественники того, что уголовная ответственность за подобные преступления все же будет введена? Шанс у них, конечно, есть, но верится в него с трудом. Обсуждение возможности дополнения УК РФ статьей 126.1 — «Похищение человека с целью вступления в брак» — идет уже не один год. Да, кажется, что и не идет особо.