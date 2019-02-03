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На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором рабочие засыпают чистым снегом участок при въезде в город из аэропорта. Сахалинцы активно комментируют запись, одним из мотивов считают подготовку к предстоящим международным играм "Дети Азии".
"По данному факту был произведен осмотр территории. Факты подтвердились. Проводится проверка", — сказал ведущий советник отдела контроля за благоустройством и содержанием территории департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Антон Полинтов на видео, опубликованном на сайте мэрии.
В сообщении также приводятся слова представителя департамента городского хозяйства, который отмечает, что власти "усилили контроль за качеством работ подрядчиков и обратились к ним с просьбой максимально оперативно вывозить снег (если он будет), и поддерживать порядок на объектах".
"В зимний период это нормальная практика вне зависимости от того, принимаем ли мы крупные мероприятия в городе или нет. Но ситуация на видео абсурдна, и еще абсурднее предположить, что это могло быть чье-то распоряжение от надзорных служб. Уверен, что авторство инициативы будет установлено", — сказал он.
По данным мэрии, район стелы обслуживает по договору субподряда компания "Экспромт".
"Если факт выгрузки снега их спецтехникой подтвердится, то им грозит штраф до 50 тысяч рублей", — сообщается на сайте.
Комментарием компании-субподрядчика РИА Новости пока не располагает.
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Общество , Социология , РИА Новости , Южно-Сахалинск
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