На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым

Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Ранее в соцсетях появилось видео , на котором рабочие засыпают чистым снегом участок при въезде в город из аэропорта. Сахалинцы активно комментируют запись, одним из мотивов считают подготовку к предстоящим международным играм "Дети Азии".

"По данному факту был произведен осмотр территории. Факты подтвердились. Проводится проверка", — сказал ведущий советник отдела контроля за благоустройством и содержанием территории департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Антон Полинтов на видео, опубликованном на сайте мэрии.

В сообщении также приводятся слова представителя департамента городского хозяйства, который отмечает, что власти "усилили контроль за качеством работ подрядчиков и обратились к ним с просьбой максимально оперативно вывозить снег (если он будет), и поддерживать порядок на объектах".

"В зимний период это нормальная практика вне зависимости от того, принимаем ли мы крупные мероприятия в городе или нет. Но ситуация на видео абсурдна, и еще абсурднее предположить, что это могло быть чье-то распоряжение от надзорных служб. Уверен, что авторство инициативы будет установлено", — сказал он.

По данным мэрии, район стелы обслуживает по договору субподряда компания "Экспромт".