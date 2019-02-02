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Митрополит Иларион рассказал о борьбе с коррупцией в РПЦ 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что у Русской православной церкви (РПЦ) есть эффективные механизмы борьбы с коррупцией и предотвращения коррупционных схем.
Выступая в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", митрополит перечислил "профильные" ведомства РПЦ. Это, по его словам, управление делами Московской патриархии, которое занимается разного рода правонарушениями. Кроме того, в составе управления делами работает контрольно-аналитическое управление, которое занимается выявлением случаев коррупции или разного рода правонарушений внутри РПЦ.
В доказательство своих высказываний митрополит Иларион привел пример из жизни одной из епархий. Так, назначенный туда архиерей столкнулся с тем, что настоятели приходов приносили ему деньги в конвертах. Они привыкли действовать так же, как и при предшественнике вновь назначенного архиерея. В результате он собрал духовенство и объявил "войну" конвертам. Вместо этого архиерей обязал каждый приход вносить в епархиальную казну определенную сумму. Деньги же из казны архиерей постановил распределять так, чтобы поддерживать самые бедные приходы епархии.
"И вот таким образом достаточно быстро решением архиерея коррупция в конкретной епархии была полностью устранена", — резюмировал митрополит Иларион.
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Общество , РПЦ
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