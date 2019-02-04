Россиянам решили сократить подачу газа в 40-градусный мороз

Власти Омской области решили ввести ограничения на потребление газа из-за сильных морозов в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс». Власти решили перейти на так называемый «График N1», который вводится при аномальных морозах. В последний раз такой режим потребления устанавливался в России в 2011 году.

«Во избежание аварийной ситуации в связи с аномальным понижением температуры, было принято решение о частичных ограничениях подачи газа жителям Тарского, Тевризского и Знаменского районов, имеющим альтернативные источники отопления и резервные запасы топлива», — приводит агентство сообщение регионального правительства.

Поставками газа в регионе занимается не «Газпром» , а местная компания «Омскгазстройэксплуатация», которая по своим сетям поставляет топливо, добытое «Тевризнефтегазом». «Газпром» в регионе не задействован вовсе, отмечает агентство.

Местное управление МЧС объясняет необходимость уменьшения объемов подаваемого газа снижением давления в магистральных газопроводах из-за низких температур.

«Ограничение подачи газа — временная мера на период сильных холодов, которая позволит исключить вероятность аварийного отключения газоснабжения трех районов», — говорится в сообщении местного правительства.

Власти заверили, что социальная инфраструктура, а также граждане, для которых газ является единственным способом отопления жилища, — без газа не останутся. Власти опасаются, что в случае сохранения текущих объемов подачи газа не исключены аварии на газопроводах, ремонт или замена которых ударят по бюджету региона.

«Сейчас прорабатываются различные варианты решения проблемы газоснабжения этих районов, все они требуют значительных вложений, данный вопрос имеет особую важность, поэтому допустить просчетов в его решении мы не можем», — заявил замглавы министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Игорь Лукьянов.

Экстремально низкие температуры в районе минус 40 градусов продлятся в регионе до 8 февраля, в выходные температура колебалась в районе 32 градусов ниже ноля.