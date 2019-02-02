Дело группы Дятлова получило новую улику

Исследователь истории группы Дятлова Олег Архипов представил в Екатеринбурге архивный документ, который может свидетельствовать о фальсификации расследования гибели группы. Об этом сообщил «Интерфакс».

Архипов заявил, что в архивах отыскал записку Василия Темпалова, который был прокурором Ивделя. Документ адресован следователю Коротаеву. В нем сказано, что Темпалов выезжает для расследования дела о гибели группы в Свердловск . В записке проставлена дата: 15 февраля 1959 года. По официальной версии, о гибели группы Дятлова стало известно позже.

«Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, что данное уголовное дело проводилось, чтобы «легализовать» найденные трупы», — считает Архипов.

По словам исследователя, этот и другие документы он получил из архива семьи следователя Коротаева. Почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность записки и ее авторство.

Группа советских туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в уральских горах в ночь на 2 февраля 1959 года. Двух девушек и семерых мужчин нашли спустя нескольких дней. Поход, на который решилась группа, относился к наивысшей категории сложности. Туристы собирались покорить гору Отортен — на языке местных жителей это название значит «Не ходи туда».

В ходе поисков группы, которые начались после 16 февраля, была обнаружена порванная палатка и тела туристов. Люди погибли от холода, некоторые от травм. После гибели группы это место назвали перевалом Дятлова.