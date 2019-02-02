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Дело группы Дятлова получило новую улику 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Исследователь истории группы Дятлова Олег Архипов представил в Екатеринбурге архивный документ, который может свидетельствовать о фальсификации расследования гибели группы. Об этом сообщил «Интерфакс».
Архипов заявил, что в архивах отыскал записку Василия Темпалова, который был прокурором Ивделя. Документ адресован следователю Коротаеву. В нем сказано, что Темпалов выезжает для расследования дела о гибели группы в Свердловск. В записке проставлена дата: 15 февраля 1959 года. По официальной версии, о гибели группы Дятлова стало известно позже.
«Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, что данное уголовное дело проводилось, чтобы «легализовать» найденные трупы», — считает Архипов.
По словам исследователя, этот и другие документы он получил из архива семьи следователя Коротаева. Почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность записки и ее авторство.
Группа советских туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в уральских горах в ночь на 2 февраля 1959 года. Двух девушек и семерых мужчин нашли спустя нескольких дней. Поход, на который решилась группа, относился к наивысшей категории сложности. Туристы собирались покорить гору Отортен — на языке местных жителей это название значит «Не ходи туда».
В ходе поисков группы, которые начались после 16 февраля, была обнаружена порванная палатка и тела туристов. Люди погибли от холода, некоторые от травм. После гибели группы это место назвали перевалом Дятлова.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что группа погибла от природных условий, а криминал исключен. В марте на место гибели группы Дятлова отправятся эксперты, которые проведут собственные исследования.
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Общество , Олег Архипов , Александр Куренной , Генпрокуратура РФ , Екатеринбург , Свердловск
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