Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко призвал журналиста Олега Кашина вернуться в Россию и перестать «воображать, что он — Солженицын». Кроме того, главред иронично назвал супругу публициста будущей вдовой.
По его мнению, женщине придётся продвигать «наследие» Кашина после смерти мужа.
«Чтобы его учили пятиклассники наизусть, понимаете? Вместо «Чуден Днепр при какой-нибудь там погоде» будет «Чуден Кашин», и понеслась», — цитирует Доренко RTVI.
По мнению радиоведущего, Олег Кашин совершил ошибку, покинув РФ и переехав на постоянное место жительства в Европу. Он уверен, что невозможно говорить о России за её пределами.
«Кашин не должен воображать, что он Солженицын, который будет сидеть, так сказать, там на севере.
Надо вернуться, Кашин! Вернись, я всё прощу», — добавил главред «Говорит Москва».
Ранее News.ru сообщал, что Сергей Доренко назвал бытовой газ средством для теракта. Журналист сделал подобное заявление после взрыва в жилом доме в Магнитогорске.