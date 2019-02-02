Доренко назвал жену Олега Кашина «будущей вдовой»

По его мнению, женщине придётся продвигать «наследие» Кашина после смерти мужа.

«Чтобы его учили пятиклассники наизусть, понимаете? Вместо «Чуден Днепр при какой-нибудь там погоде» будет «Чуден Кашин», и понеслась», — цитирует Доренко RTVI.

По мнению радиоведущего, Олег Кашин совершил ошибку, покинув РФ и переехав на постоянное место жительства в Европу. Он уверен, что невозможно говорить о России за её пределами.

«Кашин не должен воображать, что он Солженицын, который будет сидеть, так сказать, там на севере.

Надо вернуться, Кашин! Вернись, я всё прощу», — добавил главред «Говорит Москва».

Ранее News.ru сообщал, что Сергей Доренко назвал бытовой газ средством для теракта. Журналист сделал подобное заявление после взрыва в жилом доме в Магнитогорске.