Володин пожертвовал около 40 млн из своих доходов за 2018 год

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил 38,85 млн рублей из своих доходов за 2018 год на благотворительность, включая помощь детям из бедных семей. Об этом в субботу сообщила его советник по связям со СМИ Анастасия Кашеварова, чьи слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

В частности, по ее словам, 22 млн рублей были направлены на строительство школы "Феникс" для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в деревне Мольгино Смоленской области , а также на приобретение зимней и летней школьной формы, спортивной одежды и учебников. 1,1 млн рублей в виде адресной помощи получили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Еще 5 млн были переведены для завершения строительства многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова. Этот шестиподъездный дом строится для расселения 23 бараков постройки середины XX века, не вошедших в программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, так как они были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Дом планируется сдать под заселение в сентябре 2019 года, новые квартиры получат 256 семей.

Кашеварова также сообщила, что по 2,5 млн рублей Володин пожертвовал Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Кроме этого, спикер перечислил 4,25 млн рублей на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ . 1,5 рублей из доходов председателя Госдумы были направлены на реставрацию настенных росписей музея Петрова-Водкина в городе Хвалынске Саратовской области.

"На протяжении нескольких лет Вячеслав Володин направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи", — отметила Кашеварова.

Так, по итогам 2017 года спикер направил половину своих доходов — 25,5 млн рублей на благотворительность, а в 2016 году — 31 млн рублей. В 2014 и 2015 годах на благотворительность политик пожертвовал около половины полученных доходов — по 40 млн рублей ежегодно. Большая часть дохода Володина — прибыль по вкладам и ценным бумагам, он также владел пакетом акций холдинга "Солнечные продукты", а более 10 лет назад продал их.