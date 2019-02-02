Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил 38,85 млн рублей из своих доходов за 2018 год на благотворительность, включая помощь детям из бедных семей. Об этом в субботу сообщила его советник по связям со СМИ Анастасия Кашеварова, чьи слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.
В частности, по ее словам, 22 млн рублей были направлены на строительство школы "Феникс" для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в деревне Мольгино Смоленской области, а также на приобретение зимней и летней школьной формы, спортивной одежды и учебников. 1,1 млн рублей в виде адресной помощи получили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Еще 5 млн были переведены для завершения строительства многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова. Этот шестиподъездный дом строится для расселения 23 бараков постройки середины XX века, не вошедших в программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, так как они были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Дом планируется сдать под заселение в сентябре 2019 года, новые квартиры получат 256 семей.
Кашеварова также сообщила, что по 2,5 млн рублей Володин пожертвовал Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Кроме этого, спикер перечислил 4,25 млн рублей на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ. 1,5 рублей из доходов председателя Госдумы были направлены на реставрацию настенных росписей музея Петрова-Водкина в городе Хвалынске Саратовской области.
"На протяжении нескольких лет Вячеслав Володин направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи", — отметила Кашеварова.
Так, по итогам 2017 года спикер направил половину своих доходов — 25,5 млн рублей на благотворительность, а в 2016 году — 31 млн рублей. В 2014 и 2015 годах на благотворительность политик пожертвовал около половины полученных доходов — по 40 млн рублей ежегодно. Большая часть дохода Володина — прибыль по вкладам и ценным бумагам, он также владел пакетом акций холдинга "Солнечные продукты", а более 10 лет назад продал их.