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Умер легендарный диктор программы «Время» 

РИА Новости + ещё 3 5 часов назад
Фото: ТАСС
Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший диктором на Центральном телевидении, умер в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года. Об этом сообщила в Facebook его коллега Алла Данько.
"Сегодня после тяжелой болезни умер наш всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов", — написала Данько.
Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года, в течение долгого времени он работал диктором и ведущим на советском телевидении, в 1984 году он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Суслов вел программу "Время", комментировал военные парады и праздничные демонстрации в СССР, а также "Голубые огоньки" и другие передачи.
"Время" — информационная телевизионная программа, впервые вышла в эфир 1 января 1968 года, выходит в цвете с 1970 года. С 1995 года транслируется по российскому "Первому каналу".
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