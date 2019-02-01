Историю с русскоязычными детьми в Якутске объяснили в ГД

Русскоязычные дети смогут обучаться в национальной школе «Айыы Кыhата» в Якутске . По словам депутата Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федота Тумусова, события вокруг учебного заведения неправильно интерпретируются.

Политик отметил, что на уровне руководства города вопрос разрешили, и те дети, что живут рядом будут приняты в специально открытые для них русскоязычные классы. По его мнению, СМИ подхватили и исказили некоторое недопонимание, которое существует между родителями и учителями в социальных сетях.

Корнем проблемы, считает Тумусов, является тот факт, что с советских времён существует нехватка классов, где ведётся обучение на якутском языке.

«Постоянно возникает проблема: дети, которые хотят обучаться на якутском языке, не могут поступить в такие классы. Соотношение примерно такое — желающих в два раза больше, чем мест», — заявил депутат.

Член ГД рассказал, что в 203-м микрорайоне Якутска было запланировано строительство двух школ: общеобразовательной с обучением на русском языке, и национальной с углублённым изучением якутского языка. Национальную школу построили первой, хотя должны были наоборот.

Тумусов отметил, что русскоязычным детям никто не запрещает записываться. При этом заместитель главы Якутска по социальным вопросам Наталья Сепанова заявила, что приём заявлений от родителей в школу «Айыы Кыhата» ведётся с 26 января. На данный момент обработаны 124 из 216 заявлений, среди которых 93 — в классы с якутским языком, а 31 — с русским языком, сообщает ФАН.

Ранее News.ru писал, что национальная школа «Айыы Кыhата» в Якутске отказалась принимать русскоязычных детей. Руководство учебного заведения и некоторые родители выступили против создания классов с преподаванием на русском языке.